Parkın ortasın yumruk yumruğa kavga! Korku dolu anlar kamerada

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Görüntülere yansıyan kavga anlarında, bir kişinin yere düşerek başka bir kişi tarafından defalarca yumruklanıp tekmelendiği, ardından başka bir şahsın da saldırgana müdahale ettiği görüldü. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, kavga parkta bulunanlar arasında paniğe sebep oldu. Mahalle sakinleri, aynı parkta sık sık benzer olayların yaşandığını belirterek çocuklarının ve kendilerinin güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi. Kavga ile ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.