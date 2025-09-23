Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Ekonomi
KİT’lerin ödenek tavanları belirlendi: İşte en yüksek bütçe alan firma

Kamu İktisadi Teşebbüsleri için 2026-2028 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne göre, bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi. İşte en yüksek ve en düşük ödenek teklif edilen firmalar...

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2026 için 332 milyar 555 milyon lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı () Genel Müdürlüğüne verildi. TPAO'yu, 113,1 milyar lirayla , 67,8 milyar lirayla takip ederken, KİT'ler arasında en düşük ödenek ise 72,7 milyon lirayla TEMSAN'a ayrıldı.

KİT’lerin ödenek tavanları belirlendi: İşte en yüksek bütçe alan firma

KİT'lerin 2026-2028 dönemi Programı Hazırlama Rehberi'ne göre, ödenek teklif tavanları belirlendi. Bu kapsamda, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lerin ödenek teklif tavanları toplamı, gelecek yıl için 679 milyar 252 milyon 486 bin lira, 2027 için 708 milyar 515 milyon 275 bin lira, 2028 için de 647 milyar 861 milyon 499 bin lira oldu.

EN YÜKSEK ÖDENEK TPAO'YA

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 48,95'i TPAO'ya ayrıldı. Kuruma 2026 için 332 milyar 555 milyon lira, 2027 için 298 milyar 100 milyon lira, 2028 yılı için de 220 milyar 350 milyon lira bütçe öngörüldü.

KİT’lerin ödenek tavanları belirlendi: İşte en yüksek bütçe alan firma

TPAO'yu, 113 milyar 85 milyon lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 67 milyar 834 milyon lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti.

EN DÜŞÜK ÖDENEK TEMSAN'A

KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise gelecek yıl için 72 milyon 655 bin lirayla Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ'ye (TEMSAN) ayrıldı.

KİT’lerin ödenek tavanları belirlendi: İşte en yüksek bütçe alan firma

TARIMDA EN DÜŞÜK ÖDENEK TEKLİF TAVANI ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN

Tarımsal faaliyet gösteren KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için ayrıldı. 2026 için 99 milyon 200 bin lira ayrılan genel müdürlüğün ödeneği, 2027 için 110 milyon 50 bin lira, 2028 için 118 milyon 888 bin lira oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2026 için 842 milyon lira, 2027 yılı için 934 milyon 74 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2028 yılı için bu tutar 1 milyar 9 milyon 33 bin lira olarak kayıtlara geçti.

KİT’lerin ödenek tavanları belirlendi: İşte en yüksek bütçe alan firma

Et ve Süt Kurumu için gelecek yıl 650 milyon lira olan teklif tavanı, 2027 için 721 milyon 93 bin lira, 2028 için 779 milyon 4 bin lira olarak belirlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 1 milyar 420 milyon liralık ödenek teklif tavanı, 2027 için 1 milyar 575 milyon 200 bin lira, 2028 için 1 milyar 701 milyon 400 bin lira oldu.

KİT’lerin ödenek tavanları belirlendi: İşte en yüksek bütçe alan firma

Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğünün ise gelecek yıl için 2 milyar 577 milyon lira olan ödenek teklif tavanı, 2027'de 2 milyar 858 milyon 668 bin lira, 2028'de 3 milyar 88 milyon 480 bin lira olarak kayıtlara geçti.

