Köfteci Ramiz'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

09 Ekim 2024 19:50 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 20:15

Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesinde yer alan domuz eti tartışmalarıyla çalkalanırken, ünlü köfteci zinciri bulunan Köfteci Ramiz’in paylaşımı gündem oldu. Köfteci Ramiz ürünlerinde yüzde 100 dana eti kullandığını bildirdi ve konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı…

Türkiye’nin konuştuğu domuz eti tartışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı​'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş listesi, birçok büyük markayı tartışmaların odağına yerleştirdi. Köfteci Ramiz, ürünlerinde yüzde 100 dana eti​ kullandığını duyurdu. Herkes o firmanın kim olduğunu merak ederken, Köfteci Ramiz’in açıklaması dikkat çekti.

Listede ismi saklanan bir köfte zincirinin domuz eti kullandığı iddiaları, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya iddiaları tartışmaya devam ediyor. Türkiye​'nin önde gelen köfte zincirlerinden Köfteci Ramiz, yüzde 100 dana eti vurgusu yaptı. Türkiye’de ve 7 ülkede toplam 130 şubede hizmet verdiğini açıklayan Köfteci Ramiz, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, ürünlerinde yalnızca dana eti kullandıklarını belirtti.

Paylaşımda, "1928'den bugüne, yüzde yüz dana etinden günlük ürettiğimiz ürünlerimizle Türkiye'de ve 7 ülkeyle yurt dışında toplam 130 şubede hizmetinizdeyiz" ifadelerine yer verdi.