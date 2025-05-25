Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kral dolar koltuğunu bırakmıyor: Rakipler hazır değil

Doların hâkimiyeti bitecek söylemleri yıllardır gündemde. Ama uzmanlara göre dolar, ancak güçlü bir rakip çıkarsa tahtından inebilir. Şimdilik öyle biri yok.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kral dolar koltuğunu bırakmıyor: Rakipler hazır değil
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 14:51

Donald Trump’ın ticaret savaşlarını başlatmasından bu yana, “doların saltanatı bitiyor” diyenlerin sayısı arttı. Ancak döviz piyasalarının deneyimli isimlerinden Cornell Üniversitesi’nden Prof. Eswar Prasad, bu konuda daha temkinli: “Dolar koltuğundan kendi isteğiyle kalkmaz. Bir rakip çıkıp onu oradan indirmeli. Ama kimse buna hazır değil.”

Kral dolar koltuğunu bırakmıyor: Rakipler hazır değil


Foreign Affairs’te yayımladığı yazıda Prasad, Trump döneminin merkez bankası bağımsızlığını zedelediğini ve hukuk devleti ilkelerini sarstığını söylüyor. Ancak bu gelişmelerin, doların hâkimiyetini sona erdirmeye yetmeyeceğini de belirtiyor. Çünkü asıl mesele, alternatiflerin zayıf olması.

RAKİPLER ZAYIF, GÜVEN AZ

Çin, Japonya ve Avrupa gibi büyük ekonomilerdeki varlıkların cazibesi hâlâ ABD ile yarışamıyor. Çin’de sermaye hareketleri kısıtlı, merkez bankası tam bağımsız değil. Avrupa Birliği'nde ise siyasi belirsizlikler ve ekonomik durgunluk, yatırımcı güvenini zedeliyor. “Global yatırımcılar için hâlâ en güvenilir liman Amerikan doları. Dolar zayıflıyor gibi görünse de yerine geçecek güçlü bir aday yok,” diyor Prasad.

Kral dolar koltuğunu bırakmıyor: Rakipler hazır değil

DOLAR KARŞITI RÜZGARLAR ESTİ AMA…

Son aylarda ABD tahvillerine olan talebin düşmesi, “Amerika’dan kaçış” yorumlarını beraberinde getirdi. Bazı yatırımcılar, ABD’nin artan borç yükü ve yaklaşan vergi kesintileri nedeniyle dolardan uzaklaşıyor. Hatta bu durum, kısa süreli bir “alıcı grevi” olarak da nitelendiriliyor. Ancak Prasad bu durumu geçici bir teknik dalgalanma olarak görüyor. “Belki hedge fonlar enflasyon endişesiyle ABD tahvillerini satıyor ama bu uzun vadeli bir yön değişimi anlamına gelmeyebilir,” diyor.

Kral dolar koltuğunu bırakmıyor: Rakipler hazır değil

DE-DOLARİZASYON SÜRECİ: YAVAŞ AMA BELİRSİZ

Doların küresel rezerv para birimi olarak payı azalsa da, bu bir yıkılıştan çok evrim gibi ilerliyor. Prasad, “Finansal güç zamanla, sonra bir anda değişir,” diyerek tarihi hatırlatıyor. ABD için böyle bir kırılma noktası, Trump’ın Federal Rezerv’e müdahalesiyle yaşanabilir. Her ne kadar Yüksek Mahkeme Fed’in bağımsızlığını güvence altına almış olsa da, Powell’ın başkanlık süresi yakında doluyor ve Trump’ın yerine geçecek ismi belirlemesi bekleniyor.

Kral dolar koltuğunu bırakmıyor: Rakipler hazır değil

TAHTTA OTURMAK İÇİN GÜÇ YETMİYOR

Rakip ülkelerin hepsi kendi iç sorunlarıyla boğuşuyor: Japonya ve Avrupa ekonomik durgunluk, siyasi karmaşa ve borç sorunlarıyla. Çin ise Komünist Parti’nin katı kontrolü altında büyümeye çalışırken deflasyonla mücadele ediyor.


Prasad’a göre bu tablo değişmediği sürece, doların tahtı sarsılsa da devrilmez. “Bu bir Amerikan istisnacılığı meselesi değil,” diye yazıyor, “dünya genelindeki zayıf ekonomi ve yönetimlerin yarattığı boşluk sayesinde dolar hâlâ ipi elinde tutuyor.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler bu tarihte!
Kira sözleşmesinde yeni dönem! 81 ilde uygulamaya geçti
ETİKETLER
#Dolarizasyon
#Dolar/tl
#Dolar/tl Kuru
#De-dolarizasyon
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.