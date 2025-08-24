Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Krema ve kaymakta yeni dönem: Tarım Bakanlığı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de ilan edilen krema ve kaymak üretimiyle ilgili tebliğdeki detayları duyurdu. Artık ürünün standardını bozan çeşitli katkılar gizlice katılamayacak. Yeni uygulamada son tarih belli oldu.

Krema ve kaymakta yeni dönem: Tarım Bakanlığı açıkladı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.08.2025
05:55
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
05:55

tarafından ’de yayımlanan Krema ve Kaymak Tebliği hakkında açıklama yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile krema ve kaymakta yeni bir dönem başlıyor. Bu düzenleme ile ürünlerde kalite standartları daha da netleşirken, tüketicilerimizin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimi güçlenecek" denildi.

Krema ve kaymakta yeni dönem: Tarım Bakanlığı açıkladı

SÜT YAĞI DIŞINDA BİTKİSAL YAĞ EKLENEMEYECEK

Tebliğe göre yapılan değişikler sonucunda fermente/ekşi kremada kullanılan laktik asit bakterileri canlı ve aktif olacak. Süt yağı dışında hayvansal ya da bitkisel yağ eklenemeyecek. Süt proteini dışında başka protein ilave edilmeyecek. Çeşnili kremada kullanılan malzeme etikette açıkça yazılacak. Kaymakta çeşni maddesi kullanılamayacak. Tebliğ kapsamı dışındaki ürünlerde "krema" ifadesi kullanılamayacak. Hayvan türü tek ise etikette tür adı ve görsel kullanılabilecek. Farklı türlerden süt karışımı ise "inek, koyun, keçi, manda sütlerinden üretilmiştir" denilecek ama görsel konulamayacak. Sürülebilir kremada ürün adı en az 3 milimetre punto ile yazılacak. Enzim kullanılırsa etikette belirtilecek.

Krema ve kaymakta yeni dönem: Tarım Bakanlığı açıkladı

SON TARİH 31 ARALIK

Mevcut üreticiler 31 Aralık'a kadar yeni kurallara uyum sağlayacak. Raflarda olan ürünler ise, son kullanım tarihine kadar satışta kalabilecek.

Krema ve kaymak üretimine yönelik standartlar düzenlendi
