Kurbana girer gibi ortak konuta girme devri! Kimse bunu hesap etmiyor! Birlikte ev alma yönteminde kritik risk

Yatırımcıların son bir yıldaki en büyük tercihi konut üzerine oldu. Ev fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle de farklı yöntemler gündeme gelmeye devam ediyor. Artık yatırımcılar bireysel değil, 2-3 kişi birleşerek konut satın alıyor. Ev sahibi olmanın yeni yolu olarak ortak konut kredisi dönemi başladı. Bu sistem özellikle tek başına kredi çekemeyen, ama düzenli gelire sahip yakınlar arasında yeni bir model olarak dikkat çekti. Gayrimenkul uzmanı Şerif Varlı detayları aktardı.

Artık tek başımıza bir çoğumuzun ev alması mümkün değil. Son dönemde konut kredisi faiz oranları çok yükseldi. Bu faiz ortamında da kredi kullanıp bir gayrimenkul almak çok riskli hale geldi. Bugün 1.000.000 TL konut kredisinin aylık 27.000 TL gibi taksit tutarları oluyor. 120 ay vadeli krediler vatandaşı zorluyor. Ancak çözüm arayanlar için yeni bir yöntem var. Ortak konut alımı. Yüksek faizler, düşük peşinatlar, düşen fiyatlar. Yatırımcılar güçlerini birleştiriyor.

ORTAK KONUT KREDİSİ DÖNEMİ BAŞLADI

Birden fazla kişinin, genellikle 2 ila 5 kişinin, ortaklaşa bir daire alması prensibine dayanan sistem yeniden gündemde. Yöntemin kredi boyutu yeni bir uygulama olarak başladı. Emlak Konut projelerinde başlayan sistem, artık kamu bankaları tarafından da desteklenecek.

5 KİŞİYE KADAR ORTAK EV ALMA YÖNTEMİ

Sisteme göre;

En az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelip konut kredisi kullanabiliyor.

Kredinin bir kısmı ya da tamamı ortaklara dağıtılabiliyor.

Tapuda her ortak ismiyle kayıtlı oluyor, mülkiyet payları belirleniyor.

Gayrimenkule ipotek konuluyor, banka ek teminat isteyebiliyor.

Ekspertiz raporu, SPK lisanslı firmalarca hazırlanıyor.

BİRLİKTE EV ALMA DÖNEMİ BAŞLADI

TGRT Haber TV'ye konuşan Gayrimenkul uzmanı Şerif Varlı'nın açıklamaları şöyle;

"Konut fiyatlarındaki dalgalanmalar ve kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte yeni bir yatırım modeli çıktı. Birlikte konut alma. Aynı aileden, aynı işyerinden ya da yakın arkadaş olan 2-3 kişi, birikimlerini bir araya getirerek ev sahibi olmanın yollarını arıyor. Ancak bu modelin avantajları kadar ciddi riskleri de bulunuyor.

KÜÇÜK BİRİKİMLE BÜYÜK YATIRIM MÜMKÜN MÜ?

Ekonomik şartlar nedeniyle tek başına ev sahibi olamayan bireyler, birleşerek yatırım yapma yolunu seçiyor. Amaç, eldeki küçük birikimlerin değer kaybetmesini engellemek ve bu tasarrufları uzun vadeli bir yatırımla değerlendirmek.

ORTAK YATIRIMDA EN BÜYÜK RİSK ANLAŞMAZLIK

Eğer taraflardan biri satmak istemiyorum derse, diğerleri mağdur olabilir. Kardeşler arasında bile sorun yaşanırken, arkadaşlar ya da iş arkadaşları arasında 5-10 yıl sonra ilişki nasıl olur bilinmez. Bu nedenle mutlaka resmi bir sözleşme yapılmalı.

KİRACI YÖNETİMİ KRİZE DÖNÜŞEBİLİR

Bir başka risk ise kiracıyla ilişkilerin yönetilmesi. Kiracıyla muhatap olan taraf zamanla bu yükten sıkılabilir ve sürecin dışına çıkmak isteyebilir. Bu da geri kalan yatırımcılar için sorun oluşturabilir. Uzun vadede konutun yönetimi ve olası satışı gibi konular mutlaka önceden belirlenmeli."

ŞU AN TAM ZAMANI OLABİLİR

Yatırımcıların bu modeli tercih etmesinin en önemli nedeni, konut fiyatlarında yaşanan geçici düşüşler. Şerif Varlı'ya göre:

"Bugün İstanbul’da 5 milyon TL’lik konutlar 3,5 milyon TL’ye kadar düşmüş durumda. Çünkü konut almak isteyenin parası mevduatta duruyor, satıcı da fiyat kırmak zorunda kalıyor. Bu, alıcılar için ciddi bir fırsat."

KONUT KREDİSİ YÜKSEK FİYATLAR DÜŞÜYOR

Bugün konut kredilerinde faizler yıllık yüzde 55-60 seviyelerinde. Bu nedenle yatırımcılar, bankaya gitmeden ev alma yollarını arıyor. Ortaklıkla ev almak da bu noktada öne çıkıyor. Çünkü nakit ödeme yapan alıcılar, pazarlık gücünü kullanarak konutları daha uygun fiyatlara satın alabiliyor.

YATIRIMDA GERİ DÖNÜŞ İÇİN ORTALAMA SÜRE 12 YIL

Bugünkü şartlarda yatırımın geri dönüş süresi 12-13 yıl civarında. Örneğin, 3 milyon TL’ye alınan bir daire, aylık 20 bin TL’ye kiraya verilebiliyor. Bu da yıllık 240 bin TL gelir anlamına geliyor. Bu yatırım, özellikle kredi çekemeyen ama nakit birikimi olan yatırımcı için cazip. Yarın faizler düşerse, bugünkü fiyatlar çoktan geçmişte kalmış olacak.

3 MİLYON TL’YE EV VAR MI?

Özellikle İstanbul’un Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar, Küçükçekmece gibi ilçelerinde hala 1+1 ya da stüdyo dairelerde 3 milyon TL bandında konutlar bulunabiliyor. Üstelik bazıları site içinde ve iyi kondisyonda. Bugün şartlar zorlu ama fırsatlar büyük. Birlikte konut alma modeli, doğru planlama ve profesyonel sözleşmelerle ciddi bir yatırım aracına dönüşebilir. Önemli olan, dostlukların yatırımla çatışmadığı, her ihtimale hazırlıklı bir sistem kurmak."