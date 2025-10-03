Menü Kapat
22°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan finansman açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı ihracatında aylık yüzde 3'lük artış olduğunu belirterek, "Geçen yılın aynı ayına göre 654 milyon dolarlık ilave artış sağlayarak tarihteki en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık." dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
16:35
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
16:35

Perpa Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ticarette Ahilikten İnovasyona Programı", Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, Perpa Ticaret Merkezi B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Yücel ve çok sayıda Perpa esnafının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Bolat, temeli perşembe pazarından gelen Perpa'nın, ithalat, ve üretim anlamında çok önemli bir ticaret merkezi olduğunu kaydetti.

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan finansman açıklaması

Bolat, ticaret merkezlerine ve esnafa yapılan ziyaretlerin Bakanlık açısından verimli ve önemli geçtiğini dile getirerek, "Son 5 haftalık süre zarfında 8 Anadolu vilayetimize ziyarette bulunarak ticaret buluşmaları yaptık. Suriye, ABD ve Çin başta olmak üzere farklı ülkelere giderek önemli toplantılar düzenledik. Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği heyetlerde yer aldık. Hem dünyadaki ticaret hayatını takip ediyor hem de ülkemiz lehine anlaşmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan finansman açıklaması

İHRACAT 269 MİLYAR 750 MİLYON DOLARLA REKOR KIRDI

Eylül ayı ihracat rakamlarına da değinen Bakan Bolat, şunları söyledi: "Eylül ayı ihracatında aylık yüzde 3'lük artışla geçen yılın aynı ayına göre 654 milyon dolarlık ilave artış sağlayarak tarihteki en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Toplamda da eylül ayı yıllıklandırılmış ihracatımız 269 milyar 750 milyon dolarla rekor kırmış oldu. Bunlar sizlerin sayesinde oldu. Bakanlığımızın bütçesinin büyük bölümü, ihracatçılarımıza verdiğimiz desteklere ayrılıyor. Hem kendi ölçeğimizde hem de rakiplerimize göre daha fazla gelişmek ve büyümek zorundayız. Bakanlığımız da 19 genel müdürlüğü olarak dış ticaret, iç ticaret, gümrükler ve şirketler ile sanatkarlar boyutuyla ticaret hayatının siz değerli temsilcileriyle birlikte çalışıyoruz."

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan finansman açıklaması

Bolat, Kovid-19 salgınının gelişmiş ülkeleri daha çok sarstığına işaret ederek, Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 1,9'luk büyümeyle bu durumu aştığını belirtti.

2021 ve 2022'de iç ve dış talebin arttığı dönemde ham madde girdilerinin, tedarik zincirleri ile lojistik ağlarının kopmasıyla bulunamadığını, süreçte hızlı büyüme yaşandığını dile getiren Bolat, "Bu arz fazlası, aşırı taleple yüksek enflasyonist süreci beraberinde getirdi ve bütün dünya buna dayanamadı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler son 40 yılda görmedikleri enflasyonla tanıştılar. Bu noktada bizde de hem büyüme hem gelişme ama hem de yüksek durumu ortaya çıktı." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarını yükselttiğine dikkati çeken Bolat, her iki ülkenin de önemli gıda ürünleri üreticisi olduğunu, buna bağlı olarak gıda ürünleri fiyatlarının da yükseldiğini ifade etti.

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan finansman açıklaması

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin 105 milyar dolarlık maliyetinin kamu bütçesinin yüzde 40'ına tekabül ettiğine değinen Bakan Bolat, "Milletçe muhteşem bir dayanışma gösterildi. Devlet, millet, sivil toplum kuruluşları, ilk aylarda birlikte hakikaten çok hızlı bir enkaz kaldırma, arama kurtarma ve yeni inşa hareketleri başladı." diye konuştu.

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan finansman açıklaması

688 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Ömer Bolat, son 22 yılda esnafa yüzde 50 sübvansiyonlu 688 milyar liralık finansman desteği sağladıklarını belirterek, bu yıl söz konusu tutarın 125 milyar lirayı geçtiğini bildirdi.

Merkez Bankasının ihracatçılar için sunduğu reeskont kredilerinin devam ettiğini hatırlatan Bolat, "Esnaf kredilerinde maliyet yüzde 25, ihracatçıların reeskont kredilerinin maliyeti de yüzde 25,5 civarında. Elden geldiğince deprem yükü ve küresel sıkıntılar içinde ekonominin diğer aktörlerinin de ayakta kalması için mücadele ediyoruz."

Bolat, 14 ay önce yüzde 76 olan enflasyonu yüzde 33 bandına kadar getirdiklerine işaret ederek, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

