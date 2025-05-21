Kuş gribi hortladı! Tavuk devi pazardan çekilmek zorunda kaldı

Tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edilmesi, küresel tavuk ticaretini olumsuz etkiledi. Brezilya, dünya tavuk ihracatının üçte birini tedarik ederken, bu salgın yıllık 4 milyar dolarlık ihracatın yüzde 40’ını kaybetmesine yol açtı.

Brezilya’nın güneyindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribinin tespit edilmesi, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Çin’den Avrupa’ya kadar birçok ülkenin tavuk tüketimi, bu olayla birlikte büyük ölçüde sekteye uğradı.

Brezilya, dünyanın en büyük tavuk ihracatçısı olarak, ölümcül H5N1 türünün yayılmasını engellemeye çalışırken, Meksika ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu başlıca alıcı ülkelere yapılan tavuk sevkiyatları askıya alındı. Hükümet verilerine göre, uygulanan yasaklar şu ana kadar Brezilya’nın yıllık 4 milyar dolarlık tavuk ihracat gelirinin yüzde 40’ını oluşturan pazarları kapattı.

Brezilya, küresel tavuk ihracat pazarının üçte birinden fazlasını tedarik ediyor ve uzun süredir kuş gribinden ari bir ülke olarak sahip olduğu statü sayesinde, yerel üreticilerine son yıllarda ABD gibi rakiplere karşı avantaj sağlıyordu. Ancak kuş gribi salgını, bu avantajı büyük ölçüde ortadan kaldırmış durumda.

ALICILAR YÜKSEK FİYATLA KARŞILAŞABİLİR

Danışmanlık firması Datagro’dan analist Joao Otavio Figueiredo, “En büyük küresel tedarikçiyi birkaç büyük ithalatçının elinden aldığınızda, onları savunmasız bir konuma sokarsınız. Brezilya’dan alımlarını durduran alıcılar, yakında daha yüksek fiyatlarla karşılaşabilirler” şeklinde uyarıda bulundu. Bu, küresel tavuk fiyatlarının artacağına işaret ediyor.

BEYAZ ETE TALEP ARTIYOR

Pahalı sığır eti fiyatları nedeniyle tüketiciler, daha ucuz alternatifler arayarak tavuk talebini artırdı. Brezilya’daki önde gelen et üreticisi firmalar, BRF SA ve JBS SA gibi şirketler, bu talep artışından kâr sağladı. ABD Tarım Bakanlığı, 2025 yılı boyunca tüketicilerin rekor miktarda tavuk tüketmesi beklediklerini belirtiyor. Ancak, Brezilya’daki arz kısıtlamaları, bu artan talebi karşılamak için yeterli olmayabilir. Brezilya'nın kuş gribi salgınıyla başa çıkma çabaları ve küresel tavuk ticaretine olan etkileri, dünya çapında büyük bir dikkatle izleniyor.