Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Maaşınız yetmiyorsa ek gelir elde etmenin yolları belli oldu! İşte bugün başlayabileceğiniz ek işler

Birçok insan tam zamanlı işi haricinde ek gelir elde etmenin yollarını arayabiliyor. Yapılan araştırmalara göre sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere bugün yapılabilecek ek işler belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Maaşınız yetmiyorsa ek gelir elde etmenin yolları belli oldu! İşte bugün başlayabileceğiniz ek işler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 11:47

Küresel ekonominin inişli-çıkışlı seviyesi sebebiyle birçok insan tam zamanlı işi haricinde ek işlere başvuru yapıyor. Tam zamanlı işte çalışarak elde edilen maaş yetmeyebiliyor. Çalışma İstatistikleri Bürosu'na (BLS) göre, Mart 2025 itibarıyla 8,9 milyon Amerikalı (iş gücünün yaklaşık %5,4'ü) en az iki işte çalışıyordu. Financebuzz'da yer alan detaylarda hafta sonları veya boş zamanlarda ek gelir sağlayacak alternatif işler merak ediliyor.

Maaşınız yetmiyorsa ek gelir elde etmenin yolları belli oldu! İşte bugün başlayabileceğiniz ek işler

Yapılan araştırmalarda işaret dilini metne dönüştürme, içerik üreticiliği veya özel ders verme gibi ek işler ortaya çıktı. Araç bakım servislerinde çalışmak, hasta bakıcılığı ve evcil hayvan bakıcılığı da ön plana çıkıyor.

SERBEST ÇALIŞAN OLUN

Serbest çalışma, halihazırda sahip olduğunuz becerilerinizi kullanmanızı sağladığı için birçok kişi için popüler bir yan iştir. Hemen hemen her sektörde serbest çalışabilirsiniz, ancak pazarlama, grafik ve dijital tasarım, yazılım programlama ve işletme yönetimi veya müşteri desteği gibi talep gören alanlar da vardır. Bazı web sitelerinde profil oluşturup yaptığınız işleri ilan verebilirsiniz.

EŞYA ALIM-SATIM

İkinci el mağazalarını ve garaj satışlarını karıştırmaktan hoşlanıyorsanız, özellikle restorasyon veya tamir becerileriniz varsa, eşyaları yeniden satmak kazançlı bir ek iş olabilir. Yine birçok web sitesi ve mağaza sitesi bu konuda devreye giriyor. Burada çeşitli uygulamalarla profil oluşturup eşya alım-satım yapılabiliyor. Ancak satış platformlarının uyguladığı çeşitli ücretler olabiliyor.

Maaşınız yetmiyorsa ek gelir elde etmenin yolları belli oldu! İşte bugün başlayabileceğiniz ek işler

DERS VERME TEKLİFİNDE BULUNUN

Çevrimiçi özel ders veya öğretmenlik, eğitimciler için doğal bir tercih olabilir. Belirli bir konuda deneyiminiz varsa ve iletişim becerilerinizi iyi geliştiriyorsanız, çocuklara ve yetişkinlere özel ders vermek, öğretilerinizi paylaşıp ek gelir elde etmek için meşru ve kolay bir çevrimiçi iştir.

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI VEYA BEBEK BAKICILIĞI

Eğer hayvan sever biriyseniz, evcil hayvan bakıcılığı, köpek gezdirme veya diğer evcil hayvan hizmetleri işlerini bulmanıza yardımcı olabilir. Kendi programınızı oluşturabilir ve çalışacağınız hayvan türlerini seçebilirsiniz.

Maaşınız yetmiyorsa ek gelir elde etmenin yolları belli oldu! İşte bugün başlayabileceğiniz ek işler

TESLİMAT VE YOLCU PAYLAŞIM

Araba kullanmayı ve sohbeti seviyorsanız yolculuk paylaşım sürücüsü fazla çaba harcamadan ek gelir sağlayabilir. Birçok internet sitesinde ilanlar ve profiller yer alıyor. Ayrıca teslimat veya kargo uygulamaları da ek gelir sağlayabiliyor. Bir adresten bir adrese kendi özel aracınızla kargo teslimatı yapabiliyorsunuz.

DİJİTAL İÇERİK OLUŞTURUN

Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda ek gelir elde etmek için özgün dijital içerikler oluşturabilirsiniz. Dijital içerik üreticilerine video veya kurgu hizmeti vermek de ek gelir olabiliyor.

Maaşınız yetmiyorsa ek gelir elde etmenin yolları belli oldu! İşte bugün başlayabileceğiniz ek işler

Video oluşturmayı seviyorsanız, bir YouTube kanalı oluşturmak hem yaratıcılık dürtülerinizi tatmin etmenize hem de reklamlar veya diğer gelir kaynakları aracılığıyla gelir elde etmenize yardımcı olabilir. Para kazanma şansınızı artırmak için, yüksek kaliteli içerikler oluşturarak bir abone tabanı oluşturun. En az 500 aktif aboneye ulaştığınızda, potansiyel reklam ortaklıklarını araştırmaya başlayabilirsiniz.

Maaşınız yetmiyorsa ek gelir elde etmenin yolları belli oldu! İşte bugün başlayabileceğiniz ek işler

EVİNİZİ KİRALAYIN

Yasal yollarla tatil veya turistik bölgelerde ev kiralama hizmeti de ek gelir sağlayabilir. Evinizi ücretli misafirler için hazırlamak ve bakımını yapmak sandığınızdan daha fazla iş gerektirebilir. Ayrıca, evinizi misafirlerin neden olduğu hasarlardan korumak için ek sigorta yaptırmanız gerekebilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş net rakam verdi
Tüm maaş zammı hesapları değişiyor: Eylül enflasyonu şaşırtacak!
ETİKETLER
#Ek Iş
#Part Time Iş
#Serbest Çalışma
#Dijital Içerik Üretimi
#Evcil Hayvan Bakıcılığı
#Ek İş
#Serbest Çalışma
#Yarı Zamanlı İş
#Dijital İçerik
#Eşya Alım-satımı
#Özel Ders
#Evcil Hayvan Bakıcılığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.