Mevduatta düşüş hızlandı! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

PİYASA BEKLENTİLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

TCMB’nin gelecek dönemdeki projeksiyonları ve faiz kararları, mevduat faizleri cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Bu anlamda geçen hafta açıklanan 4. Enflasyon Raporunda da önemli detaylar öne çıktı. Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon tahmin aralığını %31-%33 bandına yükseltti. 2026 tahmin aralığı ise %13-%19 bandında sabit kaldı. TCMB, faiz adımlarının ise açıklanacak enflasyon rakamlarına göre belirleneceğini ancak sıkı para politikasının da devam edeceğini bildirdi.

Ekonomistler, gelecek aylarda enflasyon geriledikçe mevduat getirilerinde de düşüşün süreceğini öngörüyor.