Mevduatta düşüş hızlandı! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Kasım 10, 2025 12:26
Elindeki birikimlerini bankalarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar mevduat gerilerini takip etmeye devam ediyor.   Ekim ayı enflasyonunun %2,55 ile beklenti altında kalması, TCMB’nin aralık ayında da faiz indirimi için elini güçlendirdi. 

Bu veriler doğrultusunda bankalar daha düşük mevduat oranları sunmaya başladı. İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi. 

 

 

Merkez Bankası’nın geçen ay 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından mevduat getirilerinde yaşanan düşüş devam ediyor. Geçen hafta en yüksek %42,50 olan mevduat faiz oranı, bu hafta %42,00 seviyesine geriledi. Birçok bankada da mevduat oranları %1-%2 bandında aşağı çekildi.

10 Kasım 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranı veren bankalar şöyle şekillendi: 

-Denizbank: %42,00

-Akbank: %42,00

-QNB: %41,75

-Getir Finans: %41,00

-Vakıfbank: %41,50

-Alternatif Bank: %41,00

 

-Yapı Kredi: %40,75

-Odea Bank: %40,00

-TEB: %39,00

-ING: %39,00

-Burgan Bank: %38,00

-Ziraat Bankası: %37,00

-Halkbank: %37,00

 

1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

En yüksek orana göre 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,00

-Mevduat Getirisi: 30 bin 378 TL

500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

En yüksek orana göre 500 bin TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,00

-Mevduat Getirisi: 15 bin 189 TL

PİYASA BEKLENTİLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

TCMB’nin gelecek dönemdeki projeksiyonları ve faiz kararları, mevduat faizleri cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Bu anlamda geçen hafta açıklanan 4. Enflasyon Raporunda da önemli detaylar öne çıktı. Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon tahmin aralığını %31-%33 bandına yükseltti. 2026 tahmin aralığı ise %13-%19 bandında sabit kaldı. TCMB, faiz adımlarının ise açıklanacak enflasyon rakamlarına göre belirleneceğini ancak sıkı para politikasının da devam edeceğini bildirdi.

Ekonomistler, gelecek aylarda enflasyon geriledikçe mevduat getirilerinde de düşüşün süreceğini öngörüyor.

