TGRT Haber
30°
Ekonomi
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Milyarlarca doları altüst edecek kritik detay

Teknoloji devleri milyarlarca dolar yatırım yapıyor, ama kasalar hızla boşalıyor. Şirketler harcıyor, ancak kullanıcıların çok azı yapay zekâ için ödeme yapıyor.

Milyarlarca doları altüst edecek kritik detay
Yusuf Özgür Bülbül
22.08.2025
18:27
22.08.2025
18:29

Yapay zekânın sunduğu fırsatlar teknoloji devlerini milyarlarca dolarlık yatırım yarışına soktu. Ancak bu dev harcamalar, şirketlerin nakit üretme kabiliyetini aşındırmaya başladı. MarketWatch’un haberine göre, , , Amazon ve bu yıl toplamda 400 milyar dolara yaklaşan sermaye harcamasıyla tarihlerindeki en yüksek yatırımları yapıyor. Bu, yıllardır düşük sermaye harcamasıyla çalışan iş modellerinden radikal bir kopuş anlamına geliyor.

İŞLETMELER ÖDEMİYOR, TÜKETİCİLER DE İSTEKSİZ

Sorunun özü ise şu: Yapay zekâya yatırım yapanların sayısı çok, fakat ödeme yapanların sayısı çok az. Microsoft bu alanda kısmen öne çıkarken, Amazon ve Oracle son iki çeyrekte negatif serbest nakit akışı açıkladı. Alphabet ve Meta’da da bu kalemde düşüş var. Yani, hissedarlara temettü ya da hisse geri alımı olarak dönecek nakit giderek azalıyor.

Milyarlarca doları altüst edecek kritik detay

NVİDİA KAZANIYOR, DİĞERLERİ ZORLUYOR

Bu süreçte en büyük kazanan şimdilik Nvidia oldu. Şirket, hiper ölçekleyicilerin veri merkezlerine sattığı ekran kartlarıyla rekor gelir elde ediyor. Ancak sınırsız para akışı mümkün değil. Bir noktada teknoloji devlerinin frene basması bekleniyor. Özellikle son iki mali çeyrekte, Meta’dan Amazon’a kadar birçok devin serbest nakit akışında sert düşüş dikkat çekiyor.

BEKLENTİYLE GERÇEK ARASINDAKİ FARK

Borsada ise farklı bir tablo var. Wall Street analistleri hâlâ teknoloji devlerine güveniyor, ileriye dönük değerlemeler yükselmeye devam ediyor. Yatırımcıların inancı, bugün harcanan milyarların gelecekte ekonomiyi dönüştürecek kazanç patlamasına yol açacağı yönünde. Fakat MIT’nin yayımladığı son rapor, yapay zekâ uygulamalarını kullanan şirketlerin yüzde 95’inin kârlarında kayda değer bir artış görmediğini söylüyor.

ŞİRKETLER YORULUYOR, İŞE ALIMLAR DONUYOR

Beklentiler karşılanmazsa tablo değişebilir. Wall Street Journal’ın aktardığına göre Meta, yapay zekâ işe alımlarını durdurdu. Oysa daha birkaç ay önce, şirketler yapay zekâ uzmanlarına yüz milyon dolarlık maaş paketleri teklif ediyordu. Eğer bu yavaşlama kalıcı hale gelirse, teknoloji devleri milyarlarca dolarlık altyapı yatırımlarıyla baş başa kalabilir.

ETİKETLER
#microsoft
#yapay zeka
#alphabet
#meta
#amazon prime video
#Teknoloji Yatırımları
#Sermaye Harcaması
#Ekonomi
