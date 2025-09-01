Milyarlarca dolarlık sipariş verdiler: Kim bu iki gizemli müşteri

Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu belgede, ikinci çeyrek gelirinin yüzde 23'ünün "Müşteri A", yüzde 16'sının ise "Müşteri B" olarak adlandırılan iki müşteriden geldiğini açıkladı. Yani toplam gelirin yaklaşık yüzde 40'ı yalnızca bu iki müşteriye dayanıyor.

İlk çeyrekte de tablo farklı değildi. O dönemde Nvidia'nın gelirinin yüzde 20'si yine "Müşteri A", yüzde 15'i ise "Müşteri B" tarafından sağlanmıştı.

KİMLİKLER GİZLİ TUTULUYOR

Şirket, bu müşterilerin adını açıklamıyor. Ancak orijinal ekipman üreticileri, sistem entegratörleri ya da distribütörler gibi doğrudan çip tedariki yapan kurumsal alıcılar oldukları belirtiliyor. Bu gizlilik, teknoloji dünyasında merak uyandırmış durumda.

VERİ MERKEZİ ETKİSİ

Nvidia'nın Mali İşler Direktörü Nicole Kress, daha önce yaptığı açıklamada, büyük bulut hizmet sağlayıcılarının şirketin veri merkezi gelirlerinin yüzde 50'sini oluşturduğunu söylemişti. Veri merkezi gelirleri ise Nvidia'nın toplam gelirinin yüzde 88'ine denk geliyor.

REKOR GELİR AÇIKLAMASI

Nvidia, 27 Temmuz’da sona eren ikinci çeyrekte 46,7 milyar dolar net gelir elde ettiğini duyurmuştu. Bu gelir rakamı, teknoloji sektöründe yeni rekorlardan biri olarak kayıtlara geçti.