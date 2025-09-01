Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Milyarlarca dolarlık sipariş verdiler: Kim bu iki gizemli müşteri

Çip devi Nvidia'nın ikinci çeyrek gelirinde dikkat çekici bir detay ortaya çıktı: Şirketin neredeyse yarısı, kimliği açıklanmayan iki büyük müşteriden geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milyarlarca dolarlık sipariş verdiler: Kim bu iki gizemli müşteri
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 13:51

Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu belgede, ikinci çeyrek gelirinin yüzde 23'ünün "Müşteri A", yüzde 16'sının ise "Müşteri B" olarak adlandırılan iki müşteriden geldiğini açıkladı. Yani toplam gelirin yaklaşık yüzde 40'ı yalnızca bu iki müşteriye dayanıyor.

İlk çeyrekte de tablo farklı değildi. O dönemde Nvidia'nın gelirinin yüzde 20'si yine "Müşteri A", yüzde 15'i ise "Müşteri B" tarafından sağlanmıştı.

Milyarlarca dolarlık sipariş verdiler: Kim bu iki gizemli müşteri

KİMLİKLER GİZLİ TUTULUYOR

Şirket, bu müşterilerin adını açıklamıyor. Ancak orijinal ekipman üreticileri, sistem entegratörleri ya da distribütörler gibi doğrudan çip tedariki yapan kurumsal alıcılar oldukları belirtiliyor. Bu gizlilik, dünyasında merak uyandırmış durumda.

Milyarlarca dolarlık sipariş verdiler: Kim bu iki gizemli müşteri

VERİ MERKEZİ ETKİSİ

Nvidia'nın Mali İşler Direktörü Nicole Kress, daha önce yaptığı açıklamada, büyük bulut hizmet sağlayıcılarının şirketin gelirlerinin yüzde 50'sini oluşturduğunu söylemişti. Veri merkezi gelirleri ise Nvidia'nın toplam gelirinin yüzde 88'ine denk geliyor.

Milyarlarca dolarlık sipariş verdiler: Kim bu iki gizemli müşteri

REKOR GELİR AÇIKLAMASI

Nvidia, 27 Temmuz’da sona eren ikinci çeyrekte 46,7 milyar dolar net gelir elde ettiğini duyurmuştu. Bu gelir rakamı, teknoloji sektöründe yeni rekorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ek gelir fırsatı sağlayan en iyi 10 iş belli oldu! Günden güne talep artıyor
Euro bölgesi imalatında büyüme sinyali
ETİKETLER
#Teknoloji
#nvıdıa
#veri merkezi
#Geliri
#Müşteri Odaklılık
#Rekor Gelir
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.