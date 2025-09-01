Ek gelir fırsatı sağlayan en iyi 10 iş belli oldu! Günden güne talep artıyor

Son yıllarda küresel ekonomik krizin artmasıyla vatandaşlar ek iş ve uzaktan çalışma yöntemlerine başvuruyor. Uzaktan çalışma ve esnek çalışma saatleri sunan yarı zamanlı işlere talep arttı.

YARI ZAMANLI İŞLERLE EK GELİR

Yakın zamanda yapılan bir FlexJobs anketine göre uzaktan, yarı zamanlı iş imkânı sunan en iyi üç sektör eğitim ve öğretim; tıp ve sağlık alanı olarak öne çıktı.

''ÇOK SAYIDA FIRSAT VAR''

FlexJobs kariyer uzmanı Toni Frana, çalışanların ek gelir sağlamada önemli motivasyon kaynağının proje bazlı işlerin olduğunu söylüyor. Cnbc.com'da yer alan detaylarda Frana, “Genel olarak, uzaktan yarı zamanlı çalışma arayanlar için hâlâ çok sayıda fırsat var, bu harika” diyor.

FlexJobs, Ocak ve Temmuz ayları arasında veritabanındaki 60.000′den fazla şirketin iş ilanlarını inceleyerek yarı zamanlı, uzaktan çalışma imkanı sunan pozisyonları buldu. Listedeki her iş unvanı haftada 30 ila 35 saatten az zaman gerektiriyor ve çalışanların “internet bağlantısı olan her yerden” çalışmasına olanak tanıyor. Bu yıl en çok uzaktan, yarı zamanlı iş ilanının verildiği ilk 10 iş belli oldu.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI SUNAN EN İYİ 10 İŞ

1.Lisanslı Terapist

2.Kariyer Danışmanı

3.Hemşire Uygulayıcısı

4.Grafik Tasarımcı

5.Çevirmen

6.Yönetici Asistan

7.Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

8.Metin yazarı

9.Video Editörü

10.Pazarlama Uzmanı

Frana, Covid-19 pandemisi sırasında tele-sağlık hizmetlerinin yükselişinin, uzaktan terapi ve hemşirelik rollerinin günümüzdeki popülerliğine yol açtığını ileri sürüyor. Frana, metin yazarı ve grafik tasarımcısı gibi mesleklerin, “bilgisayar tabanlı” rollerin de yarı zamanlı, uzaktan çalışma yapısına uygun olduğunu söylüyor.