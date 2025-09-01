Menü Kapat
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Ağustosun zam şampiyonu belli oldu: İşte fiyatı en çok artan ve düşen ürünler

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) ağustos ayı verilerine göre, market raflarında en yüksek fiyat artışı yeşil fasulyede görüldü. Yeşil fasulye yüzde 56’lık zamla listenin zirvesine yerleşirken, onu yüzde 55,4 ile kabak, yüzde 39,7 ile salatalık ve yüzde 35,8 ile patlıcan izledi. İşte ağustosta fiyat artışlarının marketlere yansıması…

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 11:10

(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayına ilişkin ve tarımsal girdi maliyetlerindeki değişimleri değerlendirdi. Bayraktar’ın aktardığı verilere göre, geçen ay markette takip edilen 37 üründen 30’unda fiyat artışı, 6’sında ise düşüş yaşandı. En yüksek artış yüzde 56 ile yeşil fasulyede görülürken, fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 9’luk gerilemeyle kuru soğan oldu.

Ağustosun zam şampiyonu belli oldu: İşte fiyatı en çok artan ve düşen ürünler

SEBZELERDE ARZ AZALDI, FİYATLAR YÜKSELDİ

Fasulyeyi sırasıyla; yüzde 55,4 ile kabak, yüzde 39,7 ile salatalık, yüzde 35,8 ile patlıcan ve yüzde 19,2 ile yumurta takip etti. Buna karşılık domates yüzde 6,6, patates yüzde 2,7, pirinç yüzde 2,3 ve sivri biber yüzde 1,2 oranında ucuzladı. Bayraktar, yeşil fasulye, kabak, salatalık ve patlıcanda sezon sonuna yaklaşılmasıyla arzın azalmasının fiyatları yukarı çektiğini vurguladı.

Ağustosun zam şampiyonu belli oldu: İşte fiyatı en çok artan ve düşen ürünler

LİMON VE SOĞANDA ARZ FAZLASI ETKİLİ OLDU

Çukurova’da Mayer cinsi erkenci limonun yoğun üretimiyle piyasaya arzın arttığını belirten Bayraktar, bunun fiyatlara düşüş olarak yansıdığını ifade etti. Patateste erken çeşitlerin sona ermesiyle orta erkencilerin piyasaya girdiğini, yüksek rekolte ve depolama sorunu nedeniyle üretici fiyatlarının 4,5 liraya kadar gerilediğini kaydetti. Soğanda ise arz fazlası nedeniyle maliyetin altına inildiğini söyledi.

Maydanozda artan üretim ve sabit talebin, havuçta ise düşük tüketici ilgisinin fiyatları aşağı çektiğini dile getiren Bayraktar, bu tabloya rağmen üretici ile market arasındaki fiyat farkının en yüksek yüzde 335,3 ile havuçta görüldüğünü açıkladı.

Ağustosun zam şampiyonu belli oldu: İşte fiyatı en çok artan ve düşen ürünler

GİRDİ MALİYETLERİ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Bayraktar, tarımsal girdi maliyetlerindeki yükselişin üretici üzerindeki baskısının sürdüğünü hatırlatarak, yıllık bazda en fazla artışın yüzde 85,3 ile üre gübresinde yaşandığını belirtti. Ağustosta bir önceki aya göre DAP gübresi yüzde 4,3, 20.20.0 gübresi yüzde 6,6, amonyum sülfat yüzde 2,1 ve CAN gübresi yüzde 0,1 zamlanırken; üre gübresinde yüzde 1,5 düşüş gerçekleşti.

Yıllık karşılaştırmalarda ise üre gübresi yüzde 85,3, DAP gübresi yüzde 56,9, 20.20.0 gübresi yüzde 51,7, CAN gübresi yüzde 39,3 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 33,8 arttı.

