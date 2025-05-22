Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammı yaklaşıyor: Kıdem tazminatı da artacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşları enflasyon oranına göre yeniden belirlenecek. Milyonlarca memur ve emekli için geçerli olacak bu maaş artışı, aynı zamanda birçok sosyal yardımın tutarını ve kıdem tazminatı tavanını da etkileyecek. İşte Temmuz zammıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Temmuz ayında yaklaşık 4 milyon memur ile 3 milyon memur emeklisine, toplu sözleşme gereği yüzde 5’lik zamla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da yansıtılacak. Yapılan tahminler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17 ila 18 arasında olması bekleniyor. Bu durum, memur maaşlarına toplamda yüzde 16,71 oranında artış anlamına geliyor.

TEMMUZ ZAMMI HANGİ ÖDEMELERİ ETKİLEYECEK?

Yüzde 16,71’lik maaş artışı; 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımı gibi sosyal yardımlarda da aynı oranda artış getirecek. Bununla birlikte, kıdem tazminatı tavanı da bu orana göre yeniden belirlenecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL DEĞİŞECEK?

Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanını doğrudan etkiliyor. Ocak 2025 itibarıyla 46.655 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanının, Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 16,71 artarak 54.451 TL’ye çıkması bekleniyor. Damga vergisi kesildikten sonra ise çalışana yıllık en fazla 54.038 TL ödeme yapılabilecek.

TEMMUZ’DAN ÖNCE AYRILANLAR NE KAYBEDİYOR?

Haziran ayında işten ayrılan bir çalışan, Ocak döneminde geçerli olan tazminat tavanına göre ödeme alacak. Bu da kişi başına yıllık 7.796 TL'lik bir fark oluşturacak. 10 yıl çalışan bir kişi 77.960 TL, 20 yıl çalışan biri ise 155.920 TL daha az kıdem tazminatı alacak.

KIDEM TAZMİNATINDA KESİNTİ VAR MI?

Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor; başka bir kesinti yapılmıyor. Ayrıca işveren, tazminatı tek seferde ve banka yoluyla ödemek zorunda. Taksitlendirme ancak çalışanın onayıyla mümkün oluyor.

TAVAN UYGULAMASININ İSTİSNALARI VAR MI?

Evet. Basın İş Kanunu kapsamındaki gazeteciler için kıdem tazminatı tavanı geçerli değil. Ayrıca bazı işverenler, yasal sınırın üzerinde tazminat ödeme kararı alabilir. Bu durumda, sınırı aşan tutar için vergi ve prim kesintisi yapılır.

KIDEM TAZMİNATI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

İş Kanunu’na göre, iş yerinden belirli şartlar altında ayrılan çalışanlara her bir yıl için son brüt maaşı kadar tazminat ödeniyor. Bir yıldan kısa süreler de orantılı olarak hesaba dahil ediliyor.

BRÜT ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece maaş dikkate alınmıyor. Yol parası, yemek yardımı, düzenli ödenen ikramiye gibi para ve parayla ölçülebilen tüm düzenli ödemeler brüt ücrete ekleniyor. Örneğin; brüt maaşı 30 bin TL olan ve düzenli olarak 5 bin TL ikramiye alan bir çalışanın kıdem tazminatı, 35 bin TL üzerinden hesaplanıyor. Ancak düzensiz ödemeler bu hesaba dahil edilmiyor.