Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammı yaklaşıyor: Kıdem tazminatı da artacak

Temmuz ayında milyonlarca çalışanın gözü enflasyon rakamlarında olacak. Gelirlerle birlikte kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlenecek. Yeni oranlar, çalışanların alacaklarını doğrudan etkileyecek. İşte Temmuz ayında belirlenecek olan yeni tazminat oranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 09:43

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşları enflasyon oranına göre yeniden belirlenecek. Milyonlarca memur ve emekli için geçerli olacak bu maaş artışı, aynı zamanda birçok sosyal yardımın tutarını ve kıdem tazminatı tavanını da etkileyecek. İşte Temmuz zammıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Temmuz ayında yaklaşık 4 milyon memur ile 3 milyon memur emeklisine, toplu sözleşme gereği yüzde 5’lik zamla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da yansıtılacak. Yapılan tahminler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17 ila 18 arasında olması bekleniyor. Bu durum, memur maaşlarına toplamda yüzde 16,71 oranında artış anlamına geliyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammı yaklaşıyor: Kıdem tazminatı da artacak

TEMMUZ ZAMMI HANGİ ÖDEMELERİ ETKİLEYECEK?

Yüzde 16,71’lik maaş artışı; 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımı gibi sosyal yardımlarda da aynı oranda artış getirecek. Bununla birlikte, kıdem tazminatı tavanı da bu orana göre yeniden belirlenecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL DEĞİŞECEK?

Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanını doğrudan etkiliyor. Ocak 2025 itibarıyla 46.655 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanının, Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 16,71 artarak 54.451 TL’ye çıkması bekleniyor. Damga vergisi kesildikten sonra ise çalışana yıllık en fazla 54.038 TL ödeme yapılabilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammı yaklaşıyor: Kıdem tazminatı da artacak

TEMMUZ’DAN ÖNCE AYRILANLAR NE KAYBEDİYOR?

Haziran ayında işten ayrılan bir çalışan, Ocak döneminde geçerli olan tazminat tavanına göre ödeme alacak. Bu da kişi başına yıllık 7.796 TL'lik bir fark oluşturacak. 10 yıl çalışan bir kişi 77.960 TL, 20 yıl çalışan biri ise 155.920 TL daha az kıdem tazminatı alacak.

KIDEM TAZMİNATINDA KESİNTİ VAR MI?

Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor; başka bir kesinti yapılmıyor. Ayrıca işveren, tazminatı tek seferde ve banka yoluyla ödemek zorunda. Taksitlendirme ancak çalışanın onayıyla mümkün oluyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammı yaklaşıyor: Kıdem tazminatı da artacak

TAVAN UYGULAMASININ İSTİSNALARI VAR MI?

Evet. Basın İş Kanunu kapsamındaki gazeteciler için kıdem tazminatı tavanı geçerli değil. Ayrıca bazı işverenler, yasal sınırın üzerinde tazminat ödeme kararı alabilir. Bu durumda, sınırı aşan tutar için vergi ve prim kesintisi yapılır.

KIDEM TAZMİNATI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

İş Kanunu’na göre, iş yerinden belirli şartlar altında ayrılan çalışanlara her bir yıl için son brüt maaşı kadar tazminat ödeniyor. Bir yıldan kısa süreler de orantılı olarak hesaba dahil ediliyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammı yaklaşıyor: Kıdem tazminatı da artacak

BRÜT ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece maaş dikkate alınmıyor. Yol parası, yemek yardımı, düzenli ödenen ikramiye gibi para ve parayla ölçülebilen tüm düzenli ödemeler brüt ücrete ekleniyor. Örneğin; brüt maaşı 30 bin TL olan ve düzenli olarak 5 bin TL ikramiye alan bir çalışanın kıdem tazminatı, 35 bin TL üzerinden hesaplanıyor. Ancak düzensiz ödemeler bu hesaba dahil edilmiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kademeli emeklilik yolda! İsa Karakaş net tarih verdi: Eninde sonunda çıkacak
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Net rakam verdi
Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem tazminatı nedir?
Kıdem tazminatı, işçinin İş Kanunu'nda öngörülen asgari çalışma süresinin doldurulması ve İş Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biriyle iş akdinin sona ermesi halinde işçinin çalıştığı hizmet süresiyle (kıdemiyle) ve ücretiyle orantılı olarak işverenin ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat çeşididir.
ETİKETLER
#temmuz zammı
#memur zammı
#kıdem tazminatı
#Kıdem Tazminatı Şartları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.