Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile döviz kurunda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Araç sahiplerini de akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Pek çok kişi motorin, benzin ve LPG fiyatlarına zam gelip gelmediğini araştırıyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Sektör temsilcilerinin bildirdiği zamlı tarife resmen devreye girdi. Perşembe gününden itibaren motorin fiyatlarına 2 lira 5 kuruş zam geldi.

LİTRESİ 54 LİRAYI AŞTI

Zamlı tarifenin tabelalara yansımasının ardından 3 büyükşehirde motorinin litre fiyatı 54 TL'yi aştı.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 EYLÜL 2025)

MOTORİN

İstanbul (Avrupa Yakası): 54,03 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 53,92 TL

Ankara: 54,96 TL

İzmir: 55,25 TL

BENZİN

İstanbul (Avrupa Yakası): 52,63 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 52,47 TL

Ankara: 53,38 TL

İzmir: 53,67 TL

LPG

İstanbul (Avrupa Yakası): 26,98 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 25,99 TL

Ankara: 26,89 TL

İzmir: 26,68 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

ABD’de artan mali endişeler ve tarifeler konusundaki belirsizlik, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Dün 68 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varili 4 Eylül Perşembe sabahı 67,28 dolar seviyesinde.