28°
Ekonomi
Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti

Motorin fiyatlarında beklenen artış gerçekleşti. Perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam geldi. Zamlı tarife tabelaya yansıdı. 4 Eylül 2025 tarihli akaryakıt fiyatlarında son durum haberimizde...

Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti
fiyatlarındaki dalgalanmalar ile döviz kurunda yaşanan hareketlilik fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Araç sahiplerini de akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Pek çok kişi motorin, ve fiyatlarına zam gelip gelmediğini araştırıyor.

Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti

MOTORİNE ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Sektör temsilcilerinin bildirdiği zamlı tarife resmen devreye girdi. Perşembe gününden itibaren fiyatlarına 2 lira 5 kuruş zam geldi.

Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti

LİTRESİ 54 LİRAYI AŞTI

Zamlı tarifenin tabelalara yansımasının ardından 3 büyükşehirde motorinin litre fiyatı 54 TL'yi aştı.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 EYLÜL 2025)

MOTORİN

  • İstanbul (Avrupa Yakası): 54,03 TL
  • İstanbul (Anadolu Yakası): 53,92 TL
  • Ankara: 54,96 TL
  • İzmir: 55,25 TL

BENZİN

  • İstanbul (Avrupa Yakası): 52,63 TL
  • İstanbul (Anadolu Yakası): 52,47 TL
  • Ankara: 53,38 TL
  • İzmir: 53,67 TL

LPG

  • İstanbul (Avrupa Yakası): 26,98 TL
  • İstanbul (Anadolu Yakası): 25,99 TL
  • Ankara: 26,89 TL
  • İzmir: 26,68 TL
Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti

BRENT PETROL NE KADAR?

ABD’de artan mali endişeler ve tarifeler konusundaki belirsizlik, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Dün 68 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varili 4 Eylül Perşembe sabahı 67,28 dolar seviyesinde.

Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti
