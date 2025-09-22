Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mubadala, Getir'den tamamen çekilmeyi planlıyor: Birden fazla alıcı ile görüşülüyor

Abu Dabi merkezli Mubadala, Türkiye'de Getir'in teslimat, araç kiralama ve finans iştiraklerindeki hisselerini satmak için görüşmeler yürütüyor. Fon şirkete ilk olarak 2021 yılında yatırım yapmıştı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.09.2025
16:39
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
16:39

Getir'in en büyük hissedarı olan Abu Dabi varlık fonu Mubadala, ve araç kiralama işleri de dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm Getir yatırımlarından çıkmayı değerlendiriyor.

Mubadala'nın araç kiralama iştiraki Getir Araç'taki hisselerini devretmek üzere Türk araç kiralama platformu Tiktak ile ileri aşama görüşmeler yürüttüğü ifade ediliyor. Süreç hakkında bilgi sahibi kaynaklar, müzakerelerin gizliliği nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi. Fon temsilcileri ve Tiktak yorum yapmadı.

fonu halihazırda Getir'in market dağıtım işi ile birlikte Getir Araç ve Getir Finans'ın da kontrol hisselerine sahip.

Mubadala, Getir'den tamamen çekilmeyi planlıyor: Birden fazla alıcı ile görüşülüyor

'GETİR'İN BİRDEN FAZLA TALİBİ VAR' İDDİASI

Daha önce Mergermarket'in ortaya koyduğu bilgiler, fonun Getir'in ana teslimat işindeki payını satmak için potansiyel alıcılarla görüştüğünü göstermişti. ABD merkezli DoorDash'in ilgililer arasında yer aldığı belirtilmiş, ancak şirket yorum yapmayı reddetmişti.

Kaynaklar, teslimat işine ilişkin pazarlıkların sürdüğünü ve masada birden fazla olası alıcı bulunduğunu ifade ediyor. Finans ve Araç birimlerinden çıkış planı ise daha önce bildirilmemişti. Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz net değil.

Mubadala, Getir'den tamamen çekilmeyi planlıyor: Birden fazla alıcı ile görüşülüyor

Satış, 330 milyar dolarlık bir portföyü yöneten Mubadala için tam bir çıkış anlamına gelecek. Mubadala, geçen yıl Getir'in neredeyse tüm iştiraklerinde hisse satın almış ve şirkete ilk kez dört yıl önce, 2021'de yatırım yapmıştı.

Pandemi döneminde hızlı bir büyüme kaydeden Getir, küresel yatırımcıların ilgisini çekmişti. 2022 yılında Mubadala'nın da katıldığı yatırım turunda 12 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket, Batı Avrupa'nın birçok ülkesinde ve ABD'de New York ile Chicago'da faaliyete geçmişti.

Mubadala, Getir'den tamamen çekilmeyi planlıyor: Birden fazla alıcı ile görüşülüyor

Ancak artan maliyetler ve düşen tüketici talebi nedeniyle şirket, ortaklarıyla yürütülen uzun müzakerelerin ardından yeniden yapılandırmaya gitmek zorunda kaldı ve uluslararası operasyonlarını kapattı.

