Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Nefes Kredisi için rekor talep! Kredi tutarı artacak mı?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), küçük ölçekli işletmelerin finans ihtiyacı için geliştirilen Nefes Kredisi kapsamında bir ayda 23 bin 515 firmaya yaklaşık 30 milyar lira kredi sağlandığını bildirdi.

Nefes Kredisi için rekor talep! Kredi tutarı artacak mı?
13.08.2025
13:12
13.08.2025
13:15

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () tarafından Nefes Kredisi'ne ilişkin yapılan açıklamada, bu kredinin, 'lerin yaşadığı finansmana erişim sıkıntılarını hafifletmek amacıyla temmuz ayında başlatıldığı anımsatıldı.

Nefes Kredisi için rekor talep! Kredi tutarı artacak mı?

Yalnızca bir ay gibi kısa sürede 23 bin 515 firmaya Kredi Garanti Fonu öz kaynak kefaleti ve 8 banka işbirliğiyle yaklaşık 30 milyar lira kredi sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Böylece belirlenen kredi limitine ulaşılarak başvuru süreci tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

Nefes Kredisi için rekor talep! Kredi tutarı artacak mı?

KREDİ TUTARI ARTIRILACAK MI?

Açıklamada, üretim ve ticaretin sürekliliği için KOBİ'lerin uygun koşullarda finansmana erişmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

Nefes Kredisi için rekor talep! Kredi tutarı artacak mı?

"Bu nedenle iş dünyamızın Nefes Kredisi talebinin karşılıksız kalmadığını görmek bizler için memnuniyet vericidir. Bu uygulamanın hayata geçmesinde gösterdikleri duyarlı ve yapıcı yaklaşımlar için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e ve TCMB Başkanımız Sayın Fatih Karahan'a teşekkür ediyoruz. Nefes Kredisi'ne gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki talebimizi ilgili makamlara ilettik. Talebimiz olumlu karşılanırsa ilave limit de hızla KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacaktır. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü demektir."

