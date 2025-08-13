Menü Kapat
29°
Ekonomi
O ülkeyle tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 24 milyar 951,9 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, Türkiye, İspanya'ya 901,7 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdi.

O ülkeyle tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı
ile arasındaki ilişkilerin iyileşmeye devam etmesi iki ülke arasındaki ticarete de olumlu yansıyor. Bakanlığının 2025 yılı için ihracatta hedef ülke olarak belirlediği 55 ülke arasında İspanya da yer alıyor. Bu dönemde ekonomisindeki kırılganlıklara karşın İspanya'nın özellikle sanayi ürünlerine talebin gücünü koruduğu görüldü.

O ülkeyle tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı

Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 arttı. İspanya, bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 6. ülke oldu. Türkiye'nin temmuz ayında en fazla yaptığı ülkeler 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,4 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 1,2 milyar dolarla ABD, 1 milyar dolarla İtalya olarak sıralandı.

O ülkeyle tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı

EN FAZLA İHRACAT HANGİ SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİ?

İspanya'ya temmuz ayında yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, " endüstrisi"nin 281,5 milyon dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü 171,6 milyon dolarla "hazır giyim ve konfeksiyon", 123,9 milyon dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 68 milyon dolarla "elektrik ve elektronik, 50,5 milyon dolarla "çelik" sektörleri izledi.

O ülkeyle tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı

Temmuzda ülkeye değer bazında en fazla ihracat artışı kaydeden sektörler 73,5 milyon dolarla "otomotiv endüstrisi", 17,2 milyon dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 17,1 milyon dolarla "elektrik ve elektronik", 6,1 milyon dolarla " ve hammaddeleri", 6 milyon dolarla hububat "bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri" olarak gerçekleşti.

İspanya'ya söz konusu dönemde "tekstil ve hammaddeleri" sektörü yaklaşık 44,7 milyon dolarlık, "hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri" 9,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

O ülkeyle tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı

İKİLİ TİCARET İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

İspanya merkezli banka Banco Sabadell'in İstanbul Temsilcilik Ofisi Baş Temsilcisi Vicente Balbin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede temmuz ayında Türkiye'nin İspanya'ya ihracatındaki artışın ikili ticaret ilişkilerin giderek güçlendiğinin yansıması olduğunu belirtti.

Bu olumlu eğilimin kilit sektörlerdeki devam eden işbirliği ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların derinleştirilmesine yönelik ortak kararlılıkla desteklendiğini ifade eden Balbin, Türkiye'nin İspanya'ya ihracatındaki başlıca nedenleri arasında otomotiv parçaları, tekstil ve tarımsal gıda ürünleri gibi sektörlerdeki güçlü talebin yer aldığını aktardı.

O ülkeyle tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı

Devam eden iş heyetleri, lojistik iyileştirmeler ve ihracat portföylerinin çeşitlendirilmesiyle desteklenen karşılıklı ticarette net bir ivme gördüklerini aktaran Balbin, "İspanya, Avrupa Birliği pazarında Türkiye için stratejik bir ortak olmayı sürdürüyor ve bu olumlu eğilimin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz." dedi. TİM verilerine göre, 2025'in temmuz döneminde İspanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

1 - 31 TEMMUZ 2025
SEKTÖR
Otomotiv Endüstrisi281.493,97
Hazırgiyim ve Konfeksiyon171.627,84
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri123.901,69
Elektrik ve Elektronik68.020,14
Çelik50.461,78
Tekstil ve Hammaddeleri44.715,17
Madencilik Ürünleri29.115,46
Demir ve Demir Dışı Metaller26.582,51
İklimlendirme Sanayii23.164,90
Makine ve Aksamları21.888,50

ETİKETLER
#türkiye
#avrupa
#ticaret
#tekstil
#ispanya
#ihracat
#otomotiv
#Ekonomi
