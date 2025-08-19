Parayı altına yatıranlar dikkat! Çok önemli uyarı geldi

Altın yatırımcıları için kritik uyarı geldi. XS.com’un Piyasa Analisti Linh Tran, ons altında kısa vadede bir “düzeltme” hareketi görülebileceğini belirtti. Tran’a göre fiyatlar, Fed’in tutumuna ve tahvil getirilerinin yönüne bağlı olarak yukarı ya da aşağı sert hareketler yapabilir.

POWELL’IN MESAJLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Tran, özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında vereceği mesajların piyasalar açısından kilit rol oynayacağını söyledi. Powell’ın daha yumuşak bir ton kullanması ve büyümede yavaşlama sinyallerinin artması halinde, ABD’nin 10 yıllık enflasyona endeksli tahvil getirilerindeki düşüşün altını destekleyebileceğini vurguladı. Bu senaryoda doların da değer kaybetmesi, altına yukarı yönlü ivme kazandırabilir.

JEOPOLİTİK RİSKLER BASKI UNSURU

Öte yandan Tran, küresel jeopolitik gerginliklerin ve yüksek enflasyonun Fed’i daha uzun süre sıkı para politikasında kalmaya zorlayabileceğine dikkat çekti. Böyle bir durumda reel faizlerin artması ve doların güçlenmesi, kısa vadede altından çıkışları hızlandırabilir

