İstanbul'da haftanın ilk gününde yollar kilit

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre; İstanbul'da ana arter, cadde ve ara yollarda trafik kilitlenmiş durumda... Ulaşımda aksamalara meydana geliyor.

KÖPRÜ VE TÜNELLER KİLİT

İki yaka arasında ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy ile TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeleri, Hasdal ve Seyrantepe'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.