TGRT Haber
Yaşam
Engelli vatandaşın başarı dolu hikayesi! Hayata küsmek yerine üretimi seçti

Samsun'da geçirdiği iş kazası sonrası tek bacağını kaybeden 40 yaşındaki İsmet Yazıcı, hayata küsmeyip devletin sağladığı imkanlarla üretim yapmaya başladı. Yazıcı, "Devletimizin sağladığı bu kurs sayesinde yeniden hayata tutundum" dedi.

Engelli vatandaşın başarı dolu hikayesi! Hayata küsmek yerine üretimi seçti
'un Ayvacık ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki İsmet Yazıcı, geçirdiği sonrası sol bacağını kaybetti. Kazanın ardından hayata küsmek yerine yeni bir yol çizen Yazıcı, ahşap oyuncak projesine katılarak meslek edindi. Aldığı eğitimin ardından köyüne dönen Yazıcı, Ayvacık Kaymakamlığı'nın tadilat desteğiyle kendi atölyesini kurdu.

Engelli vatandaşın başarı dolu hikayesi! Hayata küsmek yerine üretimi seçti

"DEVLETİMİZİN SAĞLADIĞI BU KURS SAYESİNDE YENİDEN HAYATA TUTUNDUM"

olduktan sonra yeniden üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen İsmet Yazıcı, "İş kazası sonucu sol ayağımı kaybettim. Samsun Valiliği ile İŞKUR'un ortaklaşa yürüttüğü ahşap oyuncak projesine katıldım. Kursu tamamlayıp belge aldıktan sonra köyüme dönerek atölyemi kurdum. Eşim ve çocuklarımın desteğiyle anaokullarına yönelik eğitici materyaller üretiyorum. Engelli bireyler genelde hayata küser ama ben o bireylerden olmadım. Devletimizin sağladığı bu kurs sayesinde yeniden hayata tutundum" dedi.

Engelli vatandaşın başarı dolu hikayesi! Hayata küsmek yerine üretimi seçti

"DESTEKLER BİZE MORAL VERDİ"

Çalışmalarıyla birçok kurumun desteğini aldığını belirten Yazıcı, "Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay başta olmak üzere kaymakamlarımız ve Valimiz Orhan Tavlı bizi ziyaret etti. Bu destekler bize moral verdi. Ürünlerimizi sosyal medya üzerinden satıyoruz, tur gemilerinin uğradığı noktalarda stant açıyoruz. Devletimizin bu tür projelerle engelli bireyleri ve ev hanımlarını desteklemesi çok kıymetli" diye konuştu.

Engelli vatandaşın başarı dolu hikayesi! Hayata küsmek yerine üretimi seçti

"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NE DE HEDİYEMİZ OLDU"

Eşi Nesrin Yazıcı ise, "Eşim bir kurs sayesinde hayata yeniden tutundu. Kaymakamlığın desteğiyle atölyemize makine aldık, üretimimizi büyüttük. Topaç en çok sattığımız ürün. Hatta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de hediyemiz oldu. Tamamen doğal ve el yapımı oyuncaklar üretiyoruz. Hem çocuklarımız hem müşterilerimiz için doğallıktan vazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı.

