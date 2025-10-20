Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında ikinci duruşma

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 09:39

'ne () yönelik kapsamında tutuklu 'nun iptal edilen lisans diplomasına ilişkin davanın ilk duruşmasında hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında ikinci duruşma

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında ikinci duruşma bugün görülecek. İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle duruşma, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan salonunda görülecek.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında ikinci duruşma

EKREM İMAMOĞLU'NUN DİLOMASI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER’e 18 Eylül 2024’te başvuru yapıldı. Bu ihbarın ardından 1 Ekim 2024’te savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında ikinci duruşma

Söz konusu şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun 1994 yılında İşletme Fakültesi’nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar ve haberler üzerine şubat ayında soruşturma başlattı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında ikinci duruşma

18 Mart 2025’te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 61’inci toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptal edilmesine karar verildi.

