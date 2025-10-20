Asgari ücret zammında 5 senaryo! İşte kuruşu kuruşuna masadaki rakamlar

Asgari ücreti; yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.