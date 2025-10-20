Menü Kapat
Asgari ücret zammında 5 senaryo! İşte kuruşu kuruşuna masadaki rakamlar

Asgari ücret zammında 5 senaryo! İşte kuruşu kuruşuna masadaki rakamlar

Asgari ücret zammı kamuoyunun geniş kesimi tarafından merak ediliyor. Asgari ücrete yapılacak zam sadece asgari ücretliyi değil yansımalarıyla Türkiye'nin tamamını etkiliyor. Öte yandan; İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de toplanıyor. Bu gelişmeler ışığında yeni asgari ücret rakamıyla ilgili olasılıklar da masaya yatırılmaya başladı. Peki halihazırda net 22.104 lira olan asgari ücret senaryoları neler?
 

İşte rakam rakam zamlı asgari ücret ihtimalleri!

 

 

2

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Asgari ücreti; yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

2026'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon tahminleri önemli rol oynuyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28.5 oldu.

Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu için en önemli referans olacak. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre eğer komisyon bu oranda bir artış yapmayı kararlaştırırsa buna göre yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 liraya, net asgari ücret ise 28 bin 403 liraya çıkacak.

Artış yüzde 30 olursa net ücret 28 bin 736 TL, artış yüzde 40 olursa net asgari ücret 30 bin 946 lira olacak.

İŞTE ARTIŞ SENARYOLARI

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt ücret: 26.005 TL
Net ücret: 22.104 TL

YÜZDE 28.5 ARTARSA

Brüt ücret: 33,417 TL
Net ücret: 28.403 TL

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 33.807 TL
Net ücret: 28.736 TL

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 35.107 TL
Net ücret: 29.841 TL

YÜZDE 40 ARTARSA

Brüt ücret: 36.407 TL
Net ücret: 30.946 TL

YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt ücret: 39.008 TL
Net ücret: 33.156 TL

