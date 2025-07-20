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 | Bengü Sarıkuş

Petrol 70 dolar bandında tutunmaya çalışıyor

Petrol piyasalarında iki haftalık yükseliş serisi sona erdi. OPEC ve OPEC+ gruplarının üretimi artırması arz endişelerini azaltırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri talep görünümünü baskıladı. Brent petrol 70 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

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Petrol 70 dolar bandında tutunmaya çalışıyor
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 15:05

Haziran ayında ülkelerinin günlük petrol üretimi 220 bin varil artarak 27 milyon 23 bin varile ulaştı. OPEC dışı bazı üretici ülkelerin dahil olduğu OPEC+ grubunun üretimi ise 349 bin varil artışla 41 milyon 560 bin varile çıktı. Ancak bu artışa rağmen küresel petrol talebine dair beklentiler sabit kaldı. 2025 için talebin günlük 105 milyon 130 bin varile ulaşması öngörülüyor. Bu durum, piyasada arz fazlası algısını güçlendirdi ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Petrol 70 dolar bandında tutunmaya çalışıyor

TRUMP’TAN YENİ GÜMRÜK TARİFESİ MEKTUBU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yeni planı da fiyatları etkiledi. Trump, 12 Temmuz’da gönderdiği mektupta, 1 Ağustos’tan itibaren AB’den ithal edilen tüm ürünlere sektörel tarifeler dışında ek yüzde 30 vergi uygulanacağını duyurdu. Daha önce çelik ve alüminyuma yüzde 50, otomotive yüzde 25 ve diğer kalemlere yüzde 10 vergi getirilmişti.

Petrol 70 dolar bandında tutunmaya çalışıyor

BRENT VE WTI FİYATLARI GERİLEDİ

Brent petrol, bu gelişmelerin ardından 18 Temmuz haftasını yüzde 2 düşüşle 68,60 dolarda kapattı. ABD tipi WTI ham petrol ise aynı hafta yüzde 2,3 düşerek 66 dolara geriledi.

Petrol 70 dolar bandında tutunmaya çalışıyor

UZMANLAR: 70 DOLAR BANDINDA KALABİLİR

İsviçre merkezli Sparta’nın kıdemli petrol analisti Neil Crosby’ye göre, fiyatlardaki düşüş sadece arz-talep dengesinden kaynaklanmıyor. ABD’deki yüksek enflasyon, Trump’ın ticaret hamleleri ve Fed ile yaşanan gerilim de fiyatlara etki ediyor. Crosby, petrol fiyatlarının 70 dolar bandında kalabileceğini ancak keskin bir hareket için yeni gelişmelere ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi ise OPEC+ üretiminin belirlenen kotanın oldukça üzerine çıktığını vurguluyor. Rizvi, ABD’nin kaya petrolü üretiminde maliyet avantajına dikkat çekerek, fiyatların 66-68 dolar bandında seyredeceğini tahmin ediyor.

Petrol 70 dolar bandında tutunmaya çalışıyor

FİYATLARI DESTEKLEYEN VE BASKILAYAN GÜÇLER BİR ARADA

Londra merkezli enerji danışmanı Palash Jain’e göre ise piyasada iki zıt güç etkili: Trump’ın tarife tehditleri ekonomik tedirginliği artırırken, kısa vadeli arz kesintileri ve talep sinyalleri fiyatları destekliyor. Irak Kürt Bölgesi’ndeki petrol sahalarına yönelik saldırılar da arz kaynaklı bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

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#opec
#petrol fiyatlar
#Ticaret Savaşı
#Gümrük Tarifesi
#Dünya Ekonomisi
#Ekonomi
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