Cezaevinden izinli çıktı, dehşet saçtı!

Samsun'da yaralama suçundan yargılandığı mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve yaklaşık bir yıldır Samsun Yarıaçık Cezaevi'nde bulunan 28 yaşındaki D.K., buradan 11 günlüğüne izne çıktı.

İzne çıktıktan sonra yine olayına karıştığı tespit edilen M.E., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. M.E., D.K.'nin kahvehanenin balkon kısmında camın üzerine düşerek yaralandığını, kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.