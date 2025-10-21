Menü Kapat
Tüm dünya onu izledi! Sempatik apron görevlisi ilk kez konuştu!

Antalya Havalimanı'nda bagaj yüklemesi sırasında yaptığı hareketlerle yolcuları etkileyen sempatik apron görevlisi ilk kez konuştu. 15 dakikalık ünlü olduğunu söyleyen Mustafa Arslan sosyal medya hesabını "cilveli rampacı" olarak değiştirdiğini açıkladı.

'ndan apron görevlisi Mustafa Arslan, yabancı bir yolcunun kendisini çektiğini fark ettikten sonra yaptığı sempatik hareketleri sayesinde sosyal medyada viral oldu. TGS Yer Hizmetleri şirketinde görev yapan 37 yaşındaki ramp işçisi Arslan'ın bagaj yüklemesi sırasında sergilediği sempatik tavırları tüm dünyada ilgi gördü. O anları anlatan apron görevlisi, yabancı yolcunun paylaştığı video sayesinde 15 dakikalığına ünlü olduğunu açıkladı.

Tüm dünya onu izledi! Sempatik apron görevlisi ilk kez konuştu!

O ANLARI PAYLAŞMASIYLA TÜM DÜNYADA VİRAL OLDU

Antalya Havalimanı’nda TGS Yer Hizmetleri şirketinde görev yapan 37 yaşındaki ramp işçisi Mustafa Arslan, bagaj yüklemesi sırasında sergilediği sempatik hareketlerle bir yolcunun ilgisini çekti. Almanya’ya yapılan uçuşta valizleri özenle yerleştiren Arslan’ın neşeli tavırları, uçak içerisindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede on binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı ve milyonlarca kez izlendi.

Tüm dünya onu izledi! Sempatik apron görevlisi ilk kez konuştu!

"ANIYI HANIMEFENDİ BİZE BIRAKTI"

Videonun yayılmasıyla telefonlarının susmadığını söyleyen Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "7 yıldır havalimanında valiz atma görevlisiyim. Evliyim, dört çocuk babasıyım. İşimi severek memnuniyetle yapıyorum. Videonun çekildiği gün yine her zamanki gibi çalışıyorduk. Arkadaşım hanımefendinin çekim yaptığını söyleyince ben de ona güzel bir anı bırakmak istedim. Güler yüzlülükle, neşeyle çalıştım. Asıl anıyı hanımefendi bize bırakmış. Gece vardiyadan çıktım, sabah telefonum çalmaya başladı. Öğlene kadar yaklaşık bin çağrı oldu. İnternete baktığımda videonun viral olduğunu gördüm, çok sevindim."

Tüm dünya onu izledi! Sempatik apron görevlisi ilk kez konuştu!

"15 DAKİKALIĞINA ÜNLÜ OLDUM"

Kendisini bir anda ülke gündeminde bulduğunu dile getiren Arslan, "Hani derler ya insanlar 15 dakikalığına meşhur olacak, bizi de 15 dakikalığına meşhur etti. Çok memnunum, çok güzel yorumlar aldık. İşimiz çok zor, ağır ama severek yaptığım için kolay geliyor. Arkadaşlarım da beni güler yüzlü, neşeli biri olarak tanır. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim" dedi.

Tüm dünya onu izledi! Sempatik apron görevlisi ilk kez konuştu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Van Gölü'nün sempatik misafirleri! Flamingolar iskele sahilinde
Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis kaza yaptı: 8 yaralı
ETİKETLER
#Antalya Havalimanı
#Apron Görevlisi
#Mustafa Arslan
#Sosyal Medya Virali
#Bagaj Yükleme
#Tgs Yer Hizmetleri
#Güler Yüz
#Yaşam
