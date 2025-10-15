Van Gölü'nün sempatik misafirleri! Flamingolar iskele sahilinde

Van Gölü havzası, göçmen kuşların önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Bu yıl sayılarında gözle görülür bir artış yaşanan ve "Allı Turna" olarak da bilinen flamingolar, göç yolculuklarında ilk defa Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahilinde konakladı. Pembe renkleri ve büyüleyici görünümleriyle İskele sahiline adeta görsel bir şölen taşıyan kuşlar, vatandaşların da büyük ilgisiyle karşılaştı. Urumiye ve çevre göllerin kurumasıyla flamingolar, Van Gölü havzasına ve küçük göletlere gelerek göç mevsimine kadar yavrularını büyütüyorlar.