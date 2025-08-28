Menü Kapat
27°
 Suat Vilgen

Petrol fiyatları düştü! Benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi!

Küresel piyasalarda petrol fiyatları yaz sezonunun sona ermesi, Hindistan’a yönelik yaptırımlar ve Rusya-Ukrayna geriliminin etkisiyle gerilerken, iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına indirim beklentisi doğdu.

Petrol fiyatları düştü! Benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi!
’de yaz sürüş sezonunun sona ermesiyle birlikte talepte zayıflama endişeleri gündeme geldi. Bu durum, ’a uygulanan yaptırımların etkisi ve jeopolitik gerilimlerle birleşince küresel fiyatlarını aşağı çekti. yüzde 0,46 düşüşle 67,74 dolara, Batı Teksas türü (WTI) petrol ise yüzde 0,56 kayıpla 63,79 dolara geriledi. Analistler, fiyatların 60 dolar seviyesine kadar inebileceği uyarısında bulunuyor.

Petrol fiyatları düştü! Benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi!

TÜKETİMDE ZAYIFLAMA BEKLENTİSİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) verilerine göre, 22 Ağustos’ta sona eren haftada stokları 2,4 milyon varil azaldı. Bu azalma güçlü talebe işaret etse de yaz sezonunun bitişiyle birlikte tüketimde zayıflama beklentisi fiyatların yönünü aşağı çevirdi.

Petrol fiyatları düştü! Benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi!

HİNDİSTAN VE YAPTIRIMLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’a yönelik yüzde 50’ye varan ek gümrük tarifesi kararı, ülkenin Rusya’dan petrol ithalatını nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri doğurdu. Uzmanlar, Hindistan’ın kısa vadede Rusya’dan alımlarını sürdürmesi halinde arz üzerinde sınırlı bir etki görüleceğini belirtiyor.

Petrol fiyatları düştü! Benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi!

FAİZLERE NASIL YANSIYACAK?

Rusya-Ukrayna savaşında enerji altyapılarına yönelik saldırıların artması, petrol piyasasında risk algısını yüksek tutuyor. Öte yandan, ABD’de olası faiz indirimi beklentisi ekonomik aktivitenin canlanacağı ve buna paralel olarak petrol talebinin yeniden güçleneceği yönündeki öngörüleri destekliyor.

Petrol fiyatları düştü! Benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi!
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Küresel fiyatlardaki bu düşüşün Türkiye’de pompa fiyatlarına yansıması ise merak ediliyor. Sektör temsilcileri, mevcut seyrin devam etmesi halinde ve fiyatlarında indirim ihtimalinin gündeme gelebileceğini aktarıyor.

