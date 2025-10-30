Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Petrolle gizli bağı var: Şeker fiyatları 5 yılın dibinde

Şekerin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda 0,1421 dolara kadar gerileyerek Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Serhat Yıldız
30.10.2025
14:48
30.10.2025
14:48

Emtia piyasasında son haftalarda inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Ancak özellikle şeker fiyatlarındaki hızlı düşüş dikkat çekiyor. ABD’deki Intercontinental Exchange verilerine göre, şekerin libre fiyatı 0,1421 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 5 yılın en düşük seviyesine indi. Bu, 2024 sonundan bu yana yüzde 25’i aşan bir değer kaybı anlamına geliyor.

Petrolle gizli bağı var: Şeker fiyatları 5 yılın dibinde

ÜRETİM ARTIYOR, FİYAT DÜŞÜYOR

Brezilya, Tayland ve Hindistan’da güçlü üretim beklentileri, şeker piyasasındaki düşüşün en büyük nedenleri arasında. Üstelik Brezilya’da mısır bazlı etanol üretimi hızla artıyor. Mısırdan elde edilen etanol, şeker kamışına göre daha ucuza mal olduğu için üreticiler giderek daha fazla şeker kamışını etanol yerine şekere yönlendiriyor. Bu da piyasada arzın artmasına, dolayısıyla fiyatların daha da gerilemesine yol açıyor.

merkezli danışmanlık şirketi Datagro, önümüzdeki sezon küresel ölçekte 1,98 milyon tonluk şeker fazlası bekliyor. Ayrıca kilo kaybı ilaçlarına olan talebin artması da şeker tüketimini azaltarak fiyatlardaki düşüşü hızlandırıyor.

Petrolle gizli bağı var: Şeker fiyatları 5 yılın dibinde

PETROLLE ŞEKER ARASINDAKİ GİZLİ BAĞ

Vadeli işlemler uzmanı Zafer Ergezen, şeker fiyatlarındaki düşüşte iki temel etkenin öne çıktığını söylüyor: petrol fiyatları ve Uzak Doğu’daki hava koşulları.

“Şeker kamışı aynı zamanda etanol üretiminde kullanılıyor. Etanolün fiyatı da doğrudan petrol fiyatlarına bağlı. Petrol ucuzladığında, etanol üretimi düşüyor, dolayısıyla şeker talebi de azalıyor,” diyor Ergezen.

Brezilya’nın dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı olduğuna dikkat çeken Ergezen, son dönemde Brezilya ve Uzak Doğu’da artan yağışların üretimi artırdığına vurgu yapıyor:

“Yağışlar, şeker arzının artacağı beklentisini güçlendiriyor. Bu da fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Petrolle gizli bağı var: Şeker fiyatları 5 yılın dibinde

KÜRESEL ZAYIFLAMA DA ETKİLİ

Ergezen’e göre, yalnızca hava koşulları değil, küresel ekonomideki yavaşlama da şeker talebini düşürüyor: "Şeker sadece mutfaklarda değil, sanayide de yoğun olarak kullanılıyor. Ekonomik durgunluk, sanayi talebini azaltıyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
279 bin 375 TL'lik 'selam' Bakanlık cezayı 'Ve Aleykümselam' diyerek duyurdu!
Çiftçiyi sevindirecek gelişme! Tarım kredisinde limitler değişti
ETİKETLER
#brezilya
#tarım ürünleri
#küresel ekonomi
#Şeker Fiyatları
#Etanol Üretimi
#Arz Ve Talep
#Ekonomi
