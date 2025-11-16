Piyasada kıtlık başladı: Bellek fiyatlarına yüzde 60 zam yaptılar

Kategoriler
Yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu talep patlaması, DRAM piyasasını altüst etti. Samsung’un bellek çiplerinde Eylül’den bu yana yüzde 60’a varan zam yaptığı belirtiliyor.
2025 boyunca hızla büyüyen yapay zeka altyapısı, teknoloji dünyasını adeta silkelemiş durumda. GPU kıtlığı daha yeni hafiflemişken bu kez bellek tarafında alarm çalıyor. Samsung’un Eylül ayından bu yana tekil bellek çiplerine yaklaşık yüzde 60’lık zam yaptığı konuşuluyor.
Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan DRAM modüllerinin ise yıllık bazda yüzde 170’i aşan artış göstermesi, işin ciddiyetini ortaya koyuyor. Açıkçası piyasada oluşan bu sert hareket, üreticilerin bir anda kapasite artırmaya yanaşmamasıyla daha da belirginleşiyor. Talep tavan yapıyor ama üretim tarafında temkinli bir bekleyiş hâkim.
Yılın başında çıkan yeni ekran kartı serisinin tetiklediği GPU sıkıntısı hafiflese de yapay zekâ veri merkezlerinin ihtiyaçları başka alanlarda da sıkıntıya yol açıyor.
Enerji maliyetleri bazı bölgelerde yükseldi, veri merkezleri yoğun talep nedeniyle kapasite zorlanıyor. Hatta Microsoft’un, satın aldığı GPU’ları çalıştıracak kadar güç bulmakta zorlandığı; Elon Musk’ın xAI şirketininse gaz türbini stokladığı ve bir enerji santralini ithal ettiği bile gündeme geldi.
Bu dalga, şimdi bellek sektöründe kendini iyice göstermeye başladı. Reuters’ın verilerine göre, Eylül ayında 32 GB DDR5 bellek için kontrat fiyatı 149 dolarken bugün 239 dolara çıkmış durumda. Yani sadece birkaç ayda keskin bir sıçrama yaşandı.
Bellek fiyatlarındaki yükseliş ilk bakışta kendi bilgisayarını toplayan kullanıcıları vuruyor gibi görünse de işin aslı daha geniş. DRAM, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, IoT ürünlerinden akıllı ev cihazlarına kadar neredeyse her teknolojik cihazın kalbinde yer alıyor.
Bu yüzden yaşanan her fiyat artışı, zincirleme şekilde tüm ekosistemi etkiliyor. Bazı bölgelerde şirketlerin panik alımlarına yönelmesi de durumu daha karmaşık hale getirdi. Reuters, firmaların muhtemel bir tedarik krizine karşı normalin iki–üç katı sipariş geçmeye başladığını aktardı.
Bu tablo aslında yılın başında RTX 50 serisi çıkarken önceki nesil ekran kartlarının fiyatlarının bir anda fırlamasını hatırlatıyor. DDR4 tarafında da üretimin Ağustos’ta yavaşlaması fiyatları yukarı çekmişti. Büyük üreticiler ise odağını yeni nesil çözümlere ve özellikle yapay zeka sunucularının vazgeçilmezi haline gelen HBM belleklerine çevirmiş durumda.