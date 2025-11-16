Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Piyasada kıtlık başladı: Bellek fiyatlarına yüzde 60 zam yaptılar

Kasım 16, 2025 11:47
1
samsung

Yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu talep patlaması, DRAM piyasasını altüst etti. Samsung’un bellek çiplerinde Eylül’den bu yana yüzde 60’a varan zam yaptığı belirtiliyor.

2

2025 boyunca hızla büyüyen yapay zeka altyapısı, teknoloji dünyasını adeta silkelemiş durumda. GPU kıtlığı daha yeni hafiflemişken bu kez bellek tarafında alarm çalıyor. Samsung’un Eylül ayından bu yana tekil bellek çiplerine yaklaşık yüzde 60’lık zam yaptığı konuşuluyor.

3

Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan DRAM modüllerinin ise yıllık bazda yüzde 170’i aşan artış göstermesi, işin ciddiyetini ortaya koyuyor. Açıkçası piyasada oluşan bu sert hareket, üreticilerin bir anda kapasite artırmaya yanaşmamasıyla daha da belirginleşiyor. Talep tavan yapıyor ama üretim tarafında temkinli bir bekleyiş hâkim.

4

TALEP ARTIŞI ZİNCİRLEME KITLIK YAPIYOR

Yılın başında çıkan yeni ekran kartı serisinin tetiklediği GPU sıkıntısı hafiflese de yapay zekâ veri merkezlerinin ihtiyaçları başka alanlarda da sıkıntıya yol açıyor.

Enerji maliyetleri bazı bölgelerde yükseldi, veri merkezleri yoğun talep nedeniyle kapasite zorlanıyor. Hatta Microsoft’un, satın aldığı GPU’ları çalıştıracak kadar güç bulmakta zorlandığı; Elon Musk’ın xAI şirketininse gaz türbini stokladığı ve bir enerji santralini ithal ettiği bile gündeme geldi.

5

Bu dalga, şimdi bellek sektöründe kendini iyice göstermeye başladı. Reuters’ın verilerine göre, Eylül ayında 32 GB DDR5 bellek için kontrat fiyatı 149 dolarken bugün 239 dolara çıkmış durumda. Yani sadece birkaç ayda keskin bir sıçrama yaşandı.

6

FİYAT ARTIŞI HERKESİ ETKİLİYOR

Bellek fiyatlarındaki yükseliş ilk bakışta kendi bilgisayarını toplayan kullanıcıları vuruyor gibi görünse de işin aslı daha geniş. DRAM, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, IoT ürünlerinden akıllı ev cihazlarına kadar neredeyse her teknolojik cihazın kalbinde yer alıyor.

7

Bu yüzden yaşanan her fiyat artışı, zincirleme şekilde tüm ekosistemi etkiliyor. Bazı bölgelerde şirketlerin panik alımlarına yönelmesi de durumu daha karmaşık hale getirdi. Reuters, firmaların muhtemel bir tedarik krizine karşı normalin iki–üç katı sipariş geçmeye başladığını aktardı.

8

Bu tablo aslında yılın başında RTX 50 serisi çıkarken önceki nesil ekran kartlarının fiyatlarının bir anda fırlamasını hatırlatıyor. DDR4 tarafında da üretimin Ağustos’ta yavaşlaması fiyatları yukarı çekmişti. Büyük üreticiler ise odağını yeni nesil çözümlere ve özellikle yapay zeka sunucularının vazgeçilmezi haline gelen HBM belleklerine çevirmiş durumda.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.