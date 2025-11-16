Piyasada kıtlık başladı: Bellek fiyatlarına yüzde 60 zam yaptılar

Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan DRAM modüllerinin ise yıllık bazda yüzde 170’i aşan artış göstermesi, işin ciddiyetini ortaya koyuyor. Açıkçası piyasada oluşan bu sert hareket, üreticilerin bir anda kapasite artırmaya yanaşmamasıyla daha da belirginleşiyor. Talep tavan yapıyor ama üretim tarafında temkinli bir bekleyiş hâkim.