Powell’ın sözleri doları ateşledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın temkinli mesajları, piyasaların gündemine oturdu. Wall Street endeksleri, rekor seviyelere çıkan değerlemelerin de etkisiyle gerilerken dolar endeksi 97,813 seviyesine yükselerek üç haftanın zirvesine yakın seyretti.

Analistler ise doların kısa vadeli teknik görünümünün hala zayıf olduğuna, yani düşüş ihtimalinin canlı kaldığına işaret ediyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ BULANIK

Yatırımcılar, Fed’in yılın geri kalan iki toplantısında toplam 43 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ancak Powell ve diğer yetkililerin mesajları, bu adımların enflasyon ve işgücü piyasasındaki gelişmelere bağlı olacağını gösteriyor.

Gelecek ay için faiz indirimi ihtimali azalmış durumda. Fed’in geçen hafta beklendiği gibi faiz düşürmesinin ardından dolar hızla güç kazandı.

GÖZLER KRİTİK VERİLERE ÇEVRİLDİ

Piyasaların gözü bugün açıklanacak ikinci çeyrek büyüme verisinde ve işsizlik maaşı başvurularında. Yarın ise Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporu açıklanacak. Beklentiler, PCE fiyat endeksinin yıllık %2,7 artış göstereceği yönünde.

Uzmanlar, enflasyonun yılın ilerleyen dönemlerinde %3,2’ye kadar yükselerek Fed’in hedefinin üzerinde kalabileceğini öngörüyor.

AVRUPA'DA ILIMLI TABLO

Euro Bölgesi’nde eylül ayı bileşik PMI 51,2’ye çıkarak sınırlı da olsa büyümeye işaret etti. Almanya’da hizmet sektörü toparlanırken Fransa’da hem imalat hem de hizmet tarafındaki zayıflama, PMI verisini son beş ayın en düşük seviyesine çekti.

Enflasyon görünümü görece dengeli, istihdam tarafında ise büyük bir hareket beklenmiyor.

ALTIN VE PETROL FİYATLARI

Altın, doların hafif geri çekilmesiyle destek buldu. Spot altın 3.737 dolar, vadeli işlemler ise 3.767 dolar seviyesinde yatay kaldı. Yatırımcılar, Fed’in işgücü piyasasına dair mesajlarını yakından izliyor.

Petrol tarafında fiyatlar, ABD stoklarındaki düşüş ve jeopolitik risklerle 1 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeleri gördü. Ancak Kuzey Irak’tan gelen arzla birlikte “fazla arz” endişesi yeniden gündeme girdi. Brent petrol %0,4 düşerek 69,05 dolara geriledi.