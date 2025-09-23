Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasından (Fed) beklenen faiz indirimlerine ilişkin bazı banka üyelerinden gelen temkinli açıklamalarla karışık seyrederken, gözler bugün Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalara çevrildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
09:36
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
09:36

Küresel , bugün Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamaları bekliyor. Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyona odaklanmaya devam ettiğini ve faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasının aşırı gevşek hale gelmesine yol açmadan daha fazla faiz indirimi için sınırlı bir alan olduğuna inandığını ve temkinli ilerlenmesi gerektiğini aktardı.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atadığı Stephen Miran ise tarifeler, göçmenlikle ilgili kısıtlamalar ve vergi politikasının nötr faiz oranını aşağı çektiğini, bu nedenle ekonomiye zarar vermemek için faizlerin çok daha düşük seviyelerde olması gerektiğini savundu. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'dan bugün gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Öte yandan Trump'ın "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının küresel piyasalar üzerindeki etkileri de devam ediyor. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyonist baskıların devam edeceğine ilişkin endişelerle 4,15 seviyesinin üzerine çıkarken, endeksi yatay seyirle 97,4 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

Altının ons fiyatı Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri ve devam eden jeopolitik risklerle bugün 3 bin 759,29 dolarla rekor tazeledi. Şu dakikalarda altının ons fiyatı 3 bin 755 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise küresel arzının artacağına yönelik öngörülerle yüzde 0,6 azalışla 65,6 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

NEW YORK BORSALARI REKORA KOŞUYOR

New York borsasında teknoloji şirketlerindeki yükselişlerin öncülüğünde dün pozitif bir seyir izlendi. ABD'li çip üreticisi Nvidia, yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolara yatırım yapacağını duyurdu. Bu haberin ardından Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,44, ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Dow Jones endeksi 46.447,13 puan, S&P 500 endeksi 6.698,88 ve Nasdaq endeksi 22.801,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsaları, dün, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle karışık bir seyir izledi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün bankanın Tüketici Beklentileri Anketi anketine dayanarak "Son dönemdeki ticaret gerilimleri sırasında tüketicilerin beklentileri ve davranışları" başlıklı araştırma raporunu yayınladı. Buna göre, Avro Bölgesi tüketicileri gümrük vergisi nedeniyle harcama alışkanlıklarını değiştirerek, harcamalarını azalttı ve ABD ürünlerinden uzak durdu.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında, Avro Bölgesi'nde eylül tüketici güven endeksi -14,9 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan verinin bölgede ekonomik aktiviteye yönelik risklerin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Kurumsal tarafta, Alman lüks spor otomobil üreticisi Porche hisseleri, şirketin 2025 karlılık tahminini düşürmesinin ardından yüzde 7,19 değer kaybetti. Porsche'nin en büyük hissedarı olan Volkswagen Group hisseleri de yüzde 7,09 geriledi.

Analistler, Alman otomotiv sektörünün yüksek maliyetler ve küresel pazar baskıları karşısında kırılgan bir yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,26 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ NEGATİF SEYREDİYOR

Asya borsalarında da Trump yönetimi, "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı ve Fed üyelerinden faiz indirimlerine ilişkin gelen karışık açıklamalarla satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi teknoloji hisselerinden bulduğu destekle yüzde 0,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 geriledi. Japonya borsasında ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,54 değer kazanarak 11.468,07 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybetti.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor

Dolar/TL dün yatay seyirle 41,3659'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,20 üzerinde 41,4450'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

