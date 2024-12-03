Reel sektörün döviz pozisyonu açığı belli oldu! 2020'den bu yana en yüksek seviye

03 Aralık 2024 16:27 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:37

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayı sonunda, reel kesimde döviz varlıkları 2,6 milyar dolar gerilerken, döviz yükümlülüklerinde 3,2 milyar dolar artış gözlendi. Buna bağlı olarak finans dışı firmaların net döviz pozisyonu açıkları Eylül ayında, bir önceki aya göre 5,8 milyar dolar artışla 135,8 milyar dolar oldu.

Reel sektörün döviz pozisyonu açığı 135,8 milyar dolara yükseldi. Böylece reel sektörün döviz açığı yaklaşık 5 yılın zirvesine çıkmış oldu. REEL SEKTÖRÜN DÖVİZ AÇIĞI 5 YILIN ZİRVESİNDE Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de bir önceki aya göre 5,77 milyar dolar artarak 135,8 milyar dolar oldu. Varlık dağılımı incelendiğinde; Bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 2,7 milyar dolar ve 255 milyon dolar azaldı.

Yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 239 milyon dolar ve 96 milyon dolar yükseldi.

Varlıklar 2,6 milyar dolar düştü. Yükümlülüklerde; Bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2,5 milyar dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1,3 milyar dolar yükseldi.

İthalat borçları 655 milyon dolar ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3,17 milyar dolar artış kaydetti. Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler ağustosa göre 847 milyon dolar arttı.

Uzun vadeli olanlar 1,7 milyar dolar yükseldi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 186 milyon dolar artış gösterdi.

Uzun vadeli krediler 452 milyon dolar yükseldi. İlgili Haberler Asgari ücret zammı için 5 önemli veri geldi: Tablo ortaya çıktı: Maaş hesabı sil baştan