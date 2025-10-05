Menü Kapat
Ekonomi
Renault 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

Fransız üretici, maliyetleri kısmak için insan kaynakları, finans ve pazarlama bölümlerinde yüzde 15’e varan kesintiye hazırlanıyor. Nihai karar yıl sonuna kadar açıklanacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 11:44

Fransız otomotiv devi , maliyetleri düşürmek amacıyla destek birimlerinde yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.
Fransa merkezli L’Informe gazetesinin haberine göre, “Arrow” adı verilen plan kapsamında şirketin insan kaynakları, finans ve pazarlama gibi destek birimlerinde yüzde 15’lik personel kesintisi öngörülüyor. Bu adımın, özellikle Paris yakınlarındaki Boulogne-Billancourt genel merkeziyle birlikte şirketin diğer küresel ofislerinde uygulanması bekleniyor. Nihai kararın ise yıl bitmeden açıklanacağı belirtiliyor.

Renault 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

“HENÜZ KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR YOK”

Renault, maliyet azaltma planını doğrularken, konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını söyledi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “Otomotiv pazarındaki belirsizlikler ve yoğun rekabet ortamı nedeniyle operasyonlarımızı sadeleştirme, süreçleri hızlandırma ve sabit maliyetleri optimize etme yollarını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

11,2 MİLYAR EURO ZARAR AÇIKLAMIŞTI

2024’ün sonunda 98 bin 636 çalışanı bulunan Renault, temmuz ayında yılın ilk yarısında 11,2 milyar euroluk (yaklaşık 13 milyar dolar) net zarar açıklamıştı. Bu zararın 9,3 milyar eurosunun, Japon ortağı ’daki değer düşüklüğünden kaynaklandığı belirtilmişti.

Renault 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

Söz konusu etkiler hariç tutulduğunda bile, şirketin net karı 461 milyon euroya gerileyerek geçen yılın üçte birine düşmüştü. Renault, bu düşüşü zayıf ticari araç pazarı, elektrikli araç maliyetleri ve giderek artan rekabet baskısıyla açıklamıştı.

