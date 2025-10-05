Renault 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

Fransız otomotiv devi Renault, maliyetleri düşürmek amacıyla destek birimlerinde yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Fransa merkezli L’Informe gazetesinin haberine göre, “Arrow” adı verilen plan kapsamında şirketin insan kaynakları, finans ve pazarlama gibi destek birimlerinde yüzde 15’lik personel kesintisi öngörülüyor. Bu adımın, özellikle Paris yakınlarındaki Boulogne-Billancourt genel merkeziyle birlikte şirketin diğer küresel ofislerinde uygulanması bekleniyor. Nihai kararın ise yıl bitmeden açıklanacağı belirtiliyor.

“HENÜZ KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR YOK”

Renault, maliyet azaltma planını doğrularken, işten çıkarma konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını söyledi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “Otomotiv pazarındaki belirsizlikler ve yoğun rekabet ortamı nedeniyle operasyonlarımızı sadeleştirme, süreçleri hızlandırma ve sabit maliyetleri optimize etme yollarını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

11,2 MİLYAR EURO ZARAR AÇIKLAMIŞTI

2024’ün sonunda 98 bin 636 çalışanı bulunan Renault, temmuz ayında yılın ilk yarısında 11,2 milyar euroluk (yaklaşık 13 milyar dolar) net zarar açıklamıştı. Bu zararın 9,3 milyar eurosunun, Japon ortağı Nissan’daki değer düşüklüğünden kaynaklandığı belirtilmişti.

Söz konusu etkiler hariç tutulduğunda bile, şirketin net karı 461 milyon euroya gerileyerek geçen yılın üçte birine düşmüştü. Renault, bu düşüşü zayıf ticari araç pazarı, elektrikli araç maliyetleri ve giderek artan rekabet baskısıyla açıklamıştı.