24°
Editor
 Safa Keser

Selçuk Bayraktar, Trendyol E-Ticaret Hackathon Ödül Töreni’ne katıldı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Trendyol E-Ticaret Hackathonu Ödül Töreni’ne katıldı

Selçuk Bayraktar, Trendyol E-Ticaret Hackathon Ödül Töreni’ne katıldı
16.09.2025
saat ikonu 14:32
16.09.2025
14:32

Trendyol E-Ticaret Hackathonu’nda ön eleme sürecini başarıyla geçerek ilk 20’ye girmeye hak kazanan takımlar, 13-14 Eylül tarihlerinde 48 saat süren final mücadelesi için Trendyol Campus’te bir araya geldi. İlk üçe giren takımların ödülleri, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından verildi.

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl ikinci kez düzenlenen Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu’nda kazananlar belli oldu. 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde Trendyol Campus’te gerçekleşen ve 48 saat boyunca yoğun bir mücadeleye sahne olan final etabında ilk 20 takımın katılımcıları, e-ticaret kullanıcı deneyimini iyileştirecek yaratıcı çözümleri üzerinde çalıştı. Kazanan takımlar, ödüllerini TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı.

Selçuk Bayraktar, Trendyol E-Ticaret Hackathon Ödül Töreni’ne katıldı

Törende konuşan Selçuk Bayraktar, “Bu zorlu ve rekabetçi yarışma ortamları gençlerin potansiyelini en üst seviyeye çıkarıyor. Bugün bu hackathonlarda elde edilen tecrübe ve başarıların, Türkiye’nin gelecek teknolojilerinin temellerini oluşturacağına inanıyorum. Herkesi 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Türkiye’nin ilk ve tek uzay ve havacılık teknolojileri festivali TEKNOFEST’e bekliyorum” dedi.

Şampiyonlar Belli Oldu

48 saat kesintisiz süren Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu’nun finaline 20 takım halinde katılan 75 genç, sade ve işlevsel bir arayüz eşliğinde e-ticarette kullanıcı sorgularını anlayarak ilgili ürünleri sıralayan çözümler geliştirmek için çalıştı. Finalde ⁠DreamTeam takımı 120 bin TL’lik birincilik ödülünün, ⁠KTT TrainedYol takımı 100 bin TL’lik ikincilik ödülünün, ⁠SKY takımı 90 bin TL’lik üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Başvuru Aşamasından Büyük Finale Gençlerin Yapay Zeka Yolculuğu

Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu, genç yeteneklerin teknolojiyle toplumsal etki yaratma potansiyelini ortaya koymak ve yapay zekanın e-ticaret kullanıcı deneyimine sağlayabileceği katkıları teşvik etmek amacıyla düzenlendi. T3 Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Trendyol iş birliği ile gerçekleştirilen yarışma 15-30 yaş aralığındaki gençlerden oluşan takımların katılımıyla gerçekleştirildi.

Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu’na Toplam 1.541 genç, 497 takım olarak başvurdu. 8–22 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kaggle platformunda yapılan çevrimiçi Datathon aşamasında 1.181 gençten oluşan toplamda 302 takım yarıştı. Bu aşamanın sonunda ilk 20 takımda yer alma başarısı gösteren 75 genç, 13-14 Eylül 2025’te Trendyol Campus’te gerçekleştirilen finalde 48 saat boyunca mücadele etti.

