Tayfun'dan tam isabet! 'Gökyüzüne çizilen bir imza'

Türk savunma sanayii bünyesinde balistik füze geliştirme çalışmalarında bir başarılı test daha gerçekleştirildi. Milli imkanlar ile Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışından görüntüler paylaşıldı. Karadan denize fırlatılan Tayfun balistik füzesi hedefini tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, başarılı test atışını "sessiz bir hazırlık, tek bir an ve gökyüzüne çizilen imza" sözleriyle Nsosyal medya hesabından duyurdu.