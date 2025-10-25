Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Yumaklı, Muğla'daki Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın bereketli topraklarını suyla buluşturarak tarımsal verimliliği artırmak amacıyla inşa edilen Yatağan Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandığını bildirdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
13:12
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
13:12

ve Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması, bu bağlamda gıda arz güvenliğinde sürekliliğin sağlanması amacıyla küresel iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek suyu merkeze alan politikalar oluşturduklarına işaret etti.

Bakan Yumaklı, Muğla'daki Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandığını duyurdu

Bu çalışmalar kapsamında, tarım arazilerinden en yüksek verimi almaya yönelik modern sistemlerini, ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmak üzere yeni tesisler inşa ettiklerinin belirten Yumaklı, bu projelerden en önemlilerinden birinin de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 'nın Yatağan ilçesinde yapımı tamamlanan Girme Barajı olduğunu kaydetti.

Bakan Yumaklı, Muğla'daki Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandığını duyurdu

"12 MİLYON 750 BİN METREKÜP SU DEPOLANACAK"

Yumaklı, Girme Deresi üzerine sulama amaçlı inşa edilen, temelden 71,5 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi için 770 bin metreküp gövde dolgusu yapıldığını ifade ederek, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen yapıda 12 milyon 750 bin metreküp su depolanacağını vurguladı. Sulama projesindeki çalışmaların da Girme Barajı ile eş zamanlı olarak yürütüldüğünü anlatan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sulama şebekesi için gerekli 87 bin 500 metre uzunluğundaki sulama hattı ile 558 sanat yapısının imalatları tamamlanırken, 5 bin 587 metre uzunluğunda drenaj kanalı da açıldı. Sulama dahil toplam maliyeti bugünkü fiyatlarla 1 milyar 811 milyon lira tesis, ülke ekonomisine yıllık 470 milyon lira katkı sağlayacak. Kış aylarında artan yağışlarla birlikte, barajda depolanacak su, Girme Ovası'nda yer alan 21 bin 510 dekar tarım arazisinin, modern sulama sistemleriyle sulanmasını sağlayacak. Bu proje sayesinde, bölgedeki çiftçilerimizin suya erişimi kolaylaşacak ve tarımsal verimlilik artacak. 'mizi ve bölgemizi, tarımsal zenginliğimize zenginlik katacak bu tür projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve Muğla ilimize, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

