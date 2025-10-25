Pendik'te uyuşturucu operasyonu! O anlar kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce 23 Ekim 23.30 sıralarında, Pendik ilçesi Topselvi Mahallesi’nde bulunan 2 ayrı ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Ekipler tarafından adrese geçilerek gerekli güvenlik önlemleri çevresinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde, ikametlerde bulunan E.Ö. (49) ve Y.Ö. (49) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 28 adet toplamda 16 kilo 490 gram marihuana, 19 adet toplamda 364 gram taş kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan, operasyon sırasında şüpheli şahısların uyuşturucu maddeleri ikamet giderinden imha etmeye çalıştıkları belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Ekim tarihinde "TCK 188" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.