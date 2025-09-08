Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Şifa deposunun hasadına başlandı! 200 TL'den alıcı buluyor

Hatay'da "şifa deposu" olarak bilinen alıçta hasat başladı. Alıç kilogram fiyatı 200 TL'den alıcı buluyor. Hasadın 20 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Şifa deposunun hasadına başlandı! 200 TL'den alıcı buluyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 09:06

'ın ilçesinde "şifa deposu" olarak bilinen alıçta hasat için start verildi. Küresel ısınmanın etkisiyle birlikte yaşanan kuralıklar alıçta yüksek verim kaybına neden oldu.

Şifa deposunun hasadına başlandı! 200 TL'den alıcı buluyor

FİYATI 200 TL'Yİ BULDU

nedeniyle verim kaybı yaşanan alıcın kilogram fiyatı 200 TL'den alıcı buluyor. Alıç hasadının 20 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Şifa deposunun hasadına başlandı! 200 TL'den alıcı buluyor

"GEÇEN SENE KİLOGRAMI 150-160 LİRAYDI, BU SENE 180-200 LİRA ARASINDA"

Belen ilçesinde ailesiyle birlikte üretim yapan 40 yıllık çiftçi İsa Kılınç, "Kırk yıldır bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık on gündür alıç hasadımız devam ediyor. Benim yaklaşık 120 ağacım var. Dönüm olarak karışık olduğu için tam net söyleyemiyorum ama arazinin tamamı 30 dönüm civarında. Çok bir değişiklik yok, geçen sene kilogramı 150-160 liraydı, bu sene 180 ile 200 lira arasında. Ancak bu yıl kuraklıktan dolayı kalitede sıkıntı var, sular yeterli değil. İnşallah seneye rahmet olursa verimimiz daha iyi olur. İlk günlerde hava çok sıcaktı ama şu anda daha uygun, güzel günler. Hasadı ailecek yapıyoruz çünkü işçi bulmakta zorlanıyoruz. Ayrıca ürün ağaçlarda kısım kısım olduğu için kendi ailemiz yeterli geliyor. Hasat yaklaşık 15 Eylül'e kadar sürer. Bazı ağaçlar suyunu almadığı için geç olgunlaşıyor. Geçen sene 8 tonun üzerinde ürün vermiştim, bu sene 4-5 ton anca çıktı. Yüzde 40-50 civarında bir düşüş var" dedi.

TGRT Haber
