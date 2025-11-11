Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Siyah çayda hile yapmışlar! Tarım Bakanlığı markayı ifşa etti

Ürünlere farklı maddeler katarak halkı kandıran ve sağlığını tehlikeye atan ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilmeye devam ediliyor. Son yapılan denetimlerde listeye bir çay markase eklendi. Öte yandan bir de gıda takviyesi olarak sunulan macunda da ilaç tespit edildi. İşte o markalar...

Siyah çayda hile yapmışlar! Tarım Bakanlığı markayı ifşa etti
Halk sağlığını hiçe sayan ve alışverişte aldatıcı eklemeler yapan markalar tarafından açıklanıyor. Bu defa bir siyah çay markasının yaptığı aldatıcı katkı tespit edildi. Bakanlığın yeni listesinde detaylar yer aldı.

Siyah çayda hile yapmışlar! Tarım Bakanlığı markayı ifşa etti

BAKANLIK FİRMALARI İFŞA ETMEYE DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri firmaların numunelerinden elde ederek yaptığı testlerle hile yapan ya da ürüne uygunsuz katkı maddesi katan firmaları internet sitesinden duyuruyor. Titizlikle yapılan incelemeler halkla şeffaf bir biçimde paylaşılıyor.

Siyah çayda hile yapmışlar! Tarım Bakanlığı markayı ifşa etti

FİLİZ SİYAH ÇAYDA GIDA BOYASI ÇIKTI


Bakanlığın son güncellediği listede İstanbul'da Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait Öz Akçay Altın marka Yaprak Siyah Çay'da ve yine aynı firmaya ait Öz Akçay marka Filiz Siyah Çay'da gıda boyası tespit edildi.

MACUNDA İLAÇ ETKEN MADDESİ

Öte yandan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Jetplus Maximum Performance marka macunda da ilaç etken maddesi bulundu.

