Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

SOCAR ve MSC güçlerini birleştirdi

SOCAR, MSC ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bakü’de gerçekleşen imza töreniyle hayata geçen anlaşma kapsamında, iki şirket Ege’nin en büyük konteyner limanı olan SOCAR Terminal’de gerçekleştirecekleri ortak yatırımlarla Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu ileriye taşıyacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SOCAR ve MSC güçlerini birleştirdi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 10:55

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye, SOCAR Terminal çatısı altında yürüttüğü limancılık faaliyetlerini genişletmek, güçlendirmek ve küresel ölçeğe taşımak amacıyla, dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketi MSC (Mediterranian Shipping Company) ile stratejik bir iş birliğine imza attı. 15 Eylül 2025’te Bakü’de düzenlenen törende imzalanan anlaşma kapsamında, MSC’nin iştiraki olan global işletmecisi Terminal Investment Limited (“TIL”) SOCAR Terminal’e ortak olacak. Bu iş birliği ile SOCAR Terminal TIL’in geniş küresel ağına entegre olacak yeni ekipman ve teknoloji yatırımlarıyla mevcut kapasitesi güçlendirerek; operasyonel verimliliğini arttıracak. Ayrıca, limanın dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve altyapı geliştirme hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atılacak.

SOCAR Terminal’in uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonu güçlenecek

SOCAR Başkanı Rovshan Najaf, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “SOCAR Terminal, bizim için yalnızca bir operasyon noktası değil; dünya standartlarında, sektörünün öncüsü, entegre ve stratejik bir yatırımdır. Küresel konteyner taşımacılığının en önemli aktörlerinden olan MSC ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde, kapasite artışı sağlayacak yeni ekipman, teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarımızı hızlandıracak, operasyonel verimliliğimizi en üst düzeye çıkararak tüm paydaş ve müşterilerimize en yüksek düzeyde hizmet vermeye devam edeceğiz. MSC gibi stratejik bir paydaşla güçlerimizi birleştirerek terminal faaliyetlerimizi genişletmek ve geliştirmek adına önemli bir adım attık.”

Sürdürülebilir, Teknolojik ve Stratejik Bir Lojistik Üssü

Ege Bölgesi’nin en büyük konteyner terminali konumundaki SOCAR Terminal, 700 metre kesintisiz rıhtımı, 16 metre derinliği, 420.000 m² liman sahası ve 30.000 m² liman geri saha alanıyla bölgesel ve küresel ticarette stratejik bir lojistik üssü olarak hizmet veriyor. ULCS sınıfı son nesil gemilere hizmet verebilen sayılı limanlardan biri olan terminal, aynı anda birden fazla ana geminin hızlı şekilde elleçlenmesini sağlayarak bekleme sürelerini en aza indiriyor.

SOCAR Terminal, geleceğin limanı olma vizyonuyla hareket ediyor. Operasyonlarının merkezinde iş sağlığı ve güvenliğini en üst standartlarda uygularken, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla sektörün öncüsü olmayı sürdürüyor. Aynı zamanda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir iş modeli benimseyerek karbon ayak izini azaltıyor, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapıyor, enerji verimliliğini artırıyor.

ETİKETLER
#yatırım
#liman
#denizcilik
#Msci Endeks
#Socar
#Konteyner Taşımacılığı
#Stratejik Ortaklık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.