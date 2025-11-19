Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

SPK'da revizyon: Daire sayısı 12'den 16'ya çıktı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Teşkilat Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre SPK'nin hizmet birimlerinin yapısı yeniden düzenlenirken daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmaya devam edilmekle birlikte bazı birimler kaldırılıp yenileri kuruldu.

Teşkilat Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında , Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 26 Nisan 1982 tarihli ve 8/4644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

SPK'da revizyon: Daire sayısı 12'den 16'ya çıktı!

Kurulun daha hızlı ve etkin çalışması, hizmet birimleri arasındaki işbirliğinin, düzenin ve uyumun artırılması, mevcut ve sermaye piyasalarına ilişkin güncel gelişmeler doğrultusunda organizasyon yapısında değişiklik yapıldı.

Buna göre, yeni Yönetmelik ile 'nin hizmet birimlerinin yapısı yeniden düzenlenirken daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmaya devam edilmekle birlikte bazı birimler kaldırılıp yenileri kuruldu. Bazı birimlerde ise isim ve görev tanımları değiştirildi ve halihazırda 12 olan daire başkanlıkları sayısı 16'ya çıkarıldı.

SPK'da revizyon: Daire sayısı 12'den 16'ya çıktı!

Buna göre, mülga Yönetmelikte hizmet birimleri gruplandırılmazken yeni Yönetmelikte "Ana Hizmet Birimleri", "Danışma Birimleri" ve "Yardımcı Hizmet Birimleri" şeklinde gruplandırma yapıldı. Öte yandan, mülga Yönetmelikte kurul başkan yardımcılarının atanmasında herhangi bir şart belirtilmemişken yeni Yönetmelikte yükseköğrenim sonrası mali piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, sermaye piyasaları, bankacılık veya finans alanında veya bu alanlarla ilgili olarak hukuk dallarında en az 10 yıl deneyim sahibi olan kişiler arasından atama yapılabileceği ve ana hizmet birimlerinin bağlanacağı kurul başkan yardımcılarının, bu sürenin en az üç yılında Kurulda görev yapmış olması şartı getirildi.

Bilindiği üzere, 2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ülkemizde faaliyet gösteren veya gösterecek olan kripto varlık hizmet sağlayıcıları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Kurulumuz düzenleme ve denetimi yetkisi altına alındı.

SPK'da revizyon: Daire sayısı 12'den 16'ya çıktı!

Yeni Yönetmelikle birlikte, SPK bünyesinde, dağıtık defter teknolojisi ile oluşturulan kripto varlıklarla ilgili görevleri yerine getirmek üzere Finansal Teknolojiler Dairesi kuruldu.

Ayrıca, yeni Yönetmelik ile yurt içinde, Kurulun görev alanının yoğunlaştığı illerden gerekli görülenlerde sayısı 3’ü geçmemek üzere Kurul Karar Organının kararıyla, yurt dışında ise sermaye piyasaları açısından yoğun ilişki içinde bulunulan ülkelerde Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik açılabilecek.

