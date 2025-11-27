SPK'dan Senkron Siber Güvenlik ve Orgino Medya birleşmesine onay geldi

SPK’nın 25 Kasım 2025 tarihli bülteninde yer alan kararıyla birlikte, Borsa İstanbul’da işlem gören Senkron Siber Güvenlik (SNKRN) ile medya ve teknoloji şirketi Orgino Medya, Senkron çatısı altında birleşiyor. Bu birleşme ile birlikte, siber güvenlik, dijital oyun, medya, dijital içerik ve yapay zekâ teknolojilerini tek bir çatı altında toplayacak Gate Group’un resmi olarak hayata geçirilmesinin de yolu açıldı. Yeni yapılanma, Türkiye teknoloji ekosisteminde güvenlikten yaratıcılığa, eğlenceden veri odaklı çözümlere uzanan geniş bir büyüme alanı oluşturmayı hedefliyor.

KAP’ta yayınlanan bildirimlere göre; birleşme duyuru metni, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ile “Gate Group” ünvanını içeren esas sözleşme tadil tasarısı pay sahiplerinin incelemesine açıldı. Gerekli ilanların ardından gerçekleştirilecek genel kurulda birleşme işlemi oylanacak. Genel kurul onayını takiben kararın tescili ile Orgino Medya tüm aktif ve pasifleriyle Senkron tarafından devralınacak ve faaliyetler artık Gate Group adıyla sürdürülecek. Yeni organizasyon yapısının devreye girmesiyle birlikte iki şirketin uzmanlık alanları tek bir yapıda bütünleştirilerek hem operasyonel verimlilik hem de büyüme hızı artırılacak.

“GÜÇLÜ BİR GELECEĞİN KAPILARINI ARALIYORUZ”

StartGate ve PlayGate Ventures’a liderlik eden Mustafa Cihat Durmuş, SPK’nın bu kararının ortaya koydukları vizyonun ne kadar doğru ve sağlam temellere dayandığının bir teyidi olduğunu belirterek, "Senkron’un güvenlik ve mühendislik gücü ile Orgino’nun medya ve deneyim tasarımı yetkinliğini tek bir yapı altında birleştiriyoruz. Yeni ünvanıyla Gate Group hem yatırımcılara ölçeklenebilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir büyüme hikâyesi sunacak hem de Türkiye’nin teknoloji ve dijital yaşam ekosisteminde yeni fırsatların kapısını açacak.” dedi.

Durmuş, yeni dönemin felsefesini ise şöyle özetledi: “Yazılım, tasarım, veri ve deneyim... Geleceğin dünyasını çok boyutlu inşa ediyoruz. Orgino’nun hikâyesi yalnızca bizim çabamızla değil, bize güvenen ve bizimle yol yürümeyi seçen markaların cesaretiyle büyüdü. Şimdi bu hikâyeyi Gate Group adıyla, daha geniş bir ölçekte ve daha yüksek bir etkiyle devam ettirmeye hazırlanıyoruz.” dedi.

ESKİ BAŞARILAR YENİ UFUKLARLA BULUŞACAK

Gate Group, insan odaklı dijital çözümler geliştirerek teknolojiyi güvenlikle birleştiren, medyayı akılla şekillendiren ve eğlenceyi etkileşimle zenginleştiren entegre ürün ve hizmetler sunan bir yapı olarak konumlanıyor. Markanın hikâyesini yeni pazarlara, yeni teknolojilere ve daha büyük ölçekli projelere taşımayı amaçlıyor.