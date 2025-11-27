Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
18°
Ekonomi
Editor
 Safa Keser

SPK'dan Senkron Siber Güvenlik ve Orgino Medya birleşmesine onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da işlem gören Senkron Siber Güvenlik (SNKRN) ile medya ve teknoloji şirketi Orgino Medya’nın Senkron çatısı altında birleşmesine yönelik başvuruyu onayladı. Bu stratejik birleşme ile siber güvenlik, dijital oyun, medya ve yapay zekâ alanlarını tek bir yapıda buluşturan Gate Group’un kurulmasının önü resmen açılmış oldu.  SPK’nın onayını değerlendiren Mustafa Cihat Durmuş, “Bu birleşme Türkiye’nin dijital yaşam ve teknoloji ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcı. Senkron’un güvenlik mirası ile Orgino’nun kreatif gücünü aynı çatı altında büyüteceğiz.” dedi.

SPK'dan Senkron Siber Güvenlik ve Orgino Medya birleşmesine onay geldi
Haber Merkezi
27.11.2025
27.11.2025
SPK’nın 25 Kasım 2025 tarihli bülteninde yer alan kararıyla birlikte, Borsa İstanbul’da işlem gören Senkron (SNKRN) ile ve şirketi Orgino Medya, Senkron çatısı altında birleşiyor. Bu birleşme ile birlikte, siber güvenlik, dijital oyun, medya, dijital içerik ve yapay zekâ teknolojilerini tek bir çatı altında toplayacak Gate Group’un resmi olarak hayata geçirilmesinin de yolu açıldı. Yeni yapılanma, Türkiye teknoloji ekosisteminde güvenlikten yaratıcılığa, eğlenceden veri odaklı çözümlere uzanan geniş bir büyüme alanı oluşturmayı hedefliyor.

SPK'dan Senkron Siber Güvenlik ve Orgino Medya birleşmesine onay geldi

KAP’ta yayınlanan bildirimlere göre; birleşme duyuru metni, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ile “Gate Group” ünvanını içeren esas sözleşme tadil tasarısı pay sahiplerinin incelemesine açıldı. Gerekli ilanların ardından gerçekleştirilecek genel kurulda birleşme işlemi oylanacak. Genel kurul onayını takiben kararın tescili ile Orgino Medya tüm aktif ve pasifleriyle Senkron tarafından devralınacak ve faaliyetler artık Gate Group adıyla sürdürülecek. Yeni organizasyon yapısının devreye girmesiyle birlikte iki şirketin uzmanlık alanları tek bir yapıda bütünleştirilerek hem operasyonel verimlilik hem de büyüme hızı artırılacak.

SPK'dan Senkron Siber Güvenlik ve Orgino Medya birleşmesine onay geldi

“GÜÇLÜ BİR GELECEĞİN KAPILARINI ARALIYORUZ”

StartGate ve PlayGate Ventures’a liderlik eden Mustafa Cihat Durmuş, SPK’nın bu kararının ortaya koydukları vizyonun ne kadar doğru ve sağlam temellere dayandığının bir teyidi olduğunu belirterek, "Senkron’un güvenlik ve mühendislik gücü ile Orgino’nun medya ve deneyim tasarımı yetkinliğini tek bir yapı altında birleştiriyoruz. Yeni ünvanıyla Gate Group hem yatırımcılara ölçeklenebilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir büyüme hikâyesi sunacak hem de Türkiye’nin teknoloji ve dijital yaşam ekosisteminde yeni fırsatların kapısını açacak.” dedi.

Durmuş, yeni dönemin felsefesini ise şöyle özetledi: “Yazılım, tasarım, veri ve deneyim... Geleceğin dünyasını çok boyutlu inşa ediyoruz. Orgino’nun hikâyesi yalnızca bizim çabamızla değil, bize güvenen ve bizimle yol yürümeyi seçen markaların cesaretiyle büyüdü. Şimdi bu hikâyeyi Gate Group adıyla, daha geniş bir ölçekte ve daha yüksek bir etkiyle devam ettirmeye hazırlanıyoruz.” dedi.

ESKİ BAŞARILAR YENİ UFUKLARLA BULUŞACAK

Gate Group, insan odaklı dijital çözümler geliştirerek teknolojiyi güvenlikle birleştiren, medyayı akılla şekillendiren ve eğlenceyi etkileşimle zenginleştiren entegre ürün ve hizmetler sunan bir yapı olarak konumlanıyor. Markanın hikâyesini yeni pazarlara, yeni teknolojilere ve daha büyük ölçekli projelere taşımayı amaçlıyor.

#Medya
#Teknoloji
#yapay zeka
#siber güvenlik
#Birleşme
#Gate Group
#Ekonomi
