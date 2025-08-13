Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Sunar Mısır’dan Stratejik Atılım: Avrupa’da sektöründe EXCIPACT GMP sertifikasına sahip sayılı üretici arasında yer aldı

Sunar Yatırım çatısı altında faaliyet gösteren Sunar Mısır, mısırdan ürettiği sıvı sorbitol ile EXCIPACT GMP (Good Manufacturing Practices – İyi Üretim Uygulamaları) sertifikasını almaya hak kazanarak ilaç/eksipiyan endüstrisine yönelik yüksek standartlarda üretim yapabileceğini uluslararası düzeyde belgelemiş oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sunar Mısır’dan Stratejik Atılım: Avrupa’da sektöründe EXCIPACT GMP sertifikasına sahip sayılı üretici arasında yer aldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 13:27

EXCIPACT’in yetkili kıldığı SGS tarafından verilen bu sertifika sayesinde Sunar Mısır, Avrupa genelinde GMP belgeli sıvı sorbitol üretebilen sayılı şirketler arasında yer aldı. Bu gelişmeyle birlikte şirket, uluslararası ilaç endüstrisine tedarik sağlayabilecek konuma ulaştı.

Gıdadan tekstile, kâğıttan inşaata onlarca sektöre hammadde ve ara mamul sağlayan Sunar Mısır, artık sıvı sorbitol ürününü ilaç endüstrisine farmasötik yardımcı madde olarak da sunacak. EXCIPACT GMP sertifikası, bu ürünün yüksek güvenlik ve kalite standartlarına sahip, ilaç/eksipiyan sektörüne uygun şekilde üretildiğini uluslararası düzeyde belgeliyor.

Sunar Mısır’dan Stratejik Atılım: Avrupa’da sektöründe EXCIPACT GMP sertifikasına sahip sayılı üretici arasında yer aldı

EXCIPACT GMP belgesinin yalnızca kalite değil; ciddi yatırım, uzun hazırlık ve kapsamlı denetim gerektirdiğini vurgulayan Sunar Mısır Genel Müdürü Hakan Yüzer, “’nin tarımsal ürünü mısırdan elde ettiğimiz ürün sayısı 100’ü aştı. Daha önce büyük ölçüde ithalata bağımlı olunan birçok ürünü artık kendi tesislerimizde üretiyor, dünya pazarlarına ihraç ediyoruz. EXCIPACT GMP kalite sistemiyle belgelenmiş sıvı sorbitolümüz hem yerli hem de uluslararası ilaç üreticilerinin kullanımına uygun hale geldi. Yurtiçinde ilaç firmalarının önemli bir kısmına ürün tedarik ediyoruz. Halihazırda müşteri portföyümüzde bulunan 13 global firma bulunmaktadır. EXCIPACT GMP belgemizle hem yurtiçi hem de yurtdışında sektörün önemli bir kısmına ürün veriyoruz. Önümüzdeki yıl satışlarımızı en az iki katına kadar artırmayı hedefliyoruz. Bu önemli gelişme, hem yüksek katma değerli vizyonumuzun bir yansıması hem de ilaç sektöründe dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejik bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

Sunar Mısır, sodyum glukonat, maltitol, doğal nişasta, modifiye nişasta, dekstrin, polioller ve biyopolimerler gibi mısır bazlı yüksek katma değerli ürünleriyle birçok sektöre hizmet veriyor. EXCIPACT GMP sertifikalı sıvı sorbitol ise, ilaçların formülasyonunda kullanılan farmasötik yardımcı madde (eksipiyan) olarak global tedarik zincirine girmiş oldu.

İlacın emilimini, dağılmasını veya raf ömrünü optimize etmek için kullanılan farmasötik yardımcı maddeler, son ürünün etkinliği açısından büyük önem taşıyor. Sunar Mısır’ın bu alandaki yatırımı, Türkiye'nin ilaç üretimindeki yerli katkısını güçlendirirken, uluslararası pazarda da güvenilir bir tedarikçi konumuna gelmesini sağlıyor.

ETİKETLER
#türkiye
#üretim
#ihracat
#Farmakolojik Araştırmalar
#Excipact Gmp
#Sıvı Sorbitol
#Ilaç Endüstrisi
#Mısır Bazlı Ürünler
#Farmasötik Yardımcı Madde
#Sunar Mısır
#Sunar Mısır
#Sıvı Sorbitol
#Excipact Gmp
#Ilaç Endüstrisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.