Sunar Mısır’dan Stratejik Atılım: Avrupa’da sektöründe EXCIPACT GMP sertifikasına sahip sayılı üretici arasında yer aldı

EXCIPACT’in yetkili kıldığı SGS tarafından verilen bu sertifika sayesinde Sunar Mısır, Avrupa genelinde GMP belgeli sıvı sorbitol üretebilen sayılı şirketler arasında yer aldı. Bu gelişmeyle birlikte şirket, uluslararası ilaç endüstrisine tedarik sağlayabilecek konuma ulaştı.

Gıdadan tekstile, kâğıttan inşaata onlarca sektöre hammadde ve ara mamul sağlayan Sunar Mısır, artık sıvı sorbitol ürününü ilaç endüstrisine farmasötik yardımcı madde olarak da sunacak. EXCIPACT GMP sertifikası, bu ürünün yüksek güvenlik ve kalite standartlarına sahip, ilaç/eksipiyan sektörüne uygun şekilde üretildiğini uluslararası düzeyde belgeliyor.



EXCIPACT GMP belgesinin yalnızca kalite değil; ciddi yatırım, uzun hazırlık ve kapsamlı denetim gerektirdiğini vurgulayan Sunar Mısır Genel Müdürü Hakan Yüzer, “Türkiye’nin tarımsal ürünü mısırdan elde ettiğimiz ürün sayısı 100’ü aştı. Daha önce büyük ölçüde ithalata bağımlı olunan birçok ürünü artık kendi tesislerimizde üretiyor, dünya pazarlarına ihraç ediyoruz. EXCIPACT GMP kalite sistemiyle belgelenmiş sıvı sorbitolümüz hem yerli hem de uluslararası ilaç üreticilerinin kullanımına uygun hale geldi. Yurtiçinde ilaç firmalarının önemli bir kısmına ürün tedarik ediyoruz. Halihazırda müşteri portföyümüzde bulunan 13 global firma bulunmaktadır. EXCIPACT GMP belgemizle hem yurtiçi hem de yurtdışında sektörün önemli bir kısmına ürün veriyoruz. Önümüzdeki yıl satışlarımızı en az iki katına kadar artırmayı hedefliyoruz. Bu önemli gelişme, hem yüksek katma değerli üretim vizyonumuzun bir yansıması hem de ilaç sektöründe dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejik bir adımdır.” ifadelerini kullandı.



Sunar Mısır, sodyum glukonat, maltitol, doğal nişasta, modifiye nişasta, dekstrin, polioller ve biyopolimerler gibi mısır bazlı yüksek katma değerli ürünleriyle birçok sektöre hizmet veriyor. EXCIPACT GMP sertifikalı sıvı sorbitol ise, ilaçların formülasyonunda kullanılan farmasötik yardımcı madde (eksipiyan) olarak global tedarik zincirine girmiş oldu.



İlacın emilimini, dağılmasını veya raf ömrünü optimize etmek için kullanılan farmasötik yardımcı maddeler, son ürünün etkinliği açısından büyük önem taşıyor. Sunar Mısır’ın bu alandaki yatırımı, Türkiye'nin ilaç üretimindeki yerli katkısını güçlendirirken, uluslararası pazarda da güvenilir bir tedarikçi konumuna gelmesini sağlıyor.