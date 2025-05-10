Taksilerde yeni dönem başlıyor! KDV oranları değişiyor: İTEO Başkanı Eyüp Aksu açıkladı

Taksilere ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu geliyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni sistemde vergi ödemelerinin nasıl yapılacağını açıkladı. Aksu, kiracılar, şoförler ve plaka sahipleri için önemli uyarılar ve dikkat edilmesi gereken kritik noktaları paylaştı. İşte detaylar...

Gelir İdaresi Başkanlığı, ticari taksilerle ilgili önemli bir adım atarak, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımını zorunlu hale getirecek bir Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağını hazırladı. Bu düzenlemeyle birlikte, taksiye binen her müşteriye fiş veya fatura verilmesi zorunlu olacak.



MEVCUT UYGULAMADA NASILDI?

Bugüne kadar taksiciler, sadece müşterinin talep etmesi durumunda fiş ya da fatura düzenliyordu. Nakit veya kredi kartıyla yapılan ödemelerde çoğu zaman herhangi bir belge verilmezken, bazı taksiciler boş fişi müşteriye sunarak bilgileri kendisinin doldurmasını istiyordu. Bu durum hem belge düzenine uyumsuzluk hem de kayıt dışı ekonominin devamı anlamına geliyordu.

TAKSİMETRELERLE ENTEGRE ÇALIŞACAK

Yeni düzenleme kapsamında, taksimetrelerle entegre çalışabilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların taksilere yerleştirilmesi zorunlu hale gelecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylı bu cihazların, en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar taksilere entegre edilmesi gerekiyor. Bu sayede ödeme sırasında otomatik olarak fiş veya fatura düzenlenecek ve müşteri bunu seyahat sonunda alacak.



Amaç; belge düzenine uyumu artırmak, kayıt dışılığı azaltmak ve kredi kartı gibi dijital ödeme seçeneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak.



VERGİLENDİRME KONUSUNDA BELİRSIZLİKLER

Taksicilik sektöründe uygulamada çeşitli aktörler yer alıyor: Plaka sahipleri, aracı doğrudan süren şoförler ve galeriler aracılığıyla kiralayan kişiler. Resmiyette plaka kiralama yasak olmasına rağmen bu uygulama fiilen devam ediyor. Dolayısıyla aracın ve plakanın yasal sahibi kimse, vergi yükümlülüğü de onun üzerinde kalıyor. Bu sistemde, kazancı elde edenin kiracı ya da şoför olması, vergi sorumluluğunu değiştirmiyor. Yeni sistemle birlikte bu yapıdaki karmaşanın daha da artabileceği öngörülüyor.

HANGİ VERGİ SİSTEMİ UYGULANACAK?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, mevcut ticari araçların basit usulde vergilendirilmeye devam edeceğini, yeni alınan araçların ise gerçek usulde değerlendirileceğini ifade etti. Bu kapsamda, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında da esnaf lehine düzenlemeler yapılacağı bildirildi. İlgili bakanlıkların sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının taleplerini dikkate alarak esnafı mağdur etmeyecek bir sistem üzerinde çalıştığı belirtiliyor.



YENİ DÜZENLEME YOLDA

Her ne kadar yasa dışı olsa da plaka kiralama uygulamaları sektörde yaygın şekilde sürüyor. Bu kişilerin vergi düzenlemeleri karşısında nasıl konumlanacağına dair netlik bulunmazken, kiracının galeriden fatura istemesi gibi yöntemlerle süreci belgeleyebileceği ifade ediliyor. Başkan Aksu, bu alanda da yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirtti.

TAKSİ ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

KDV oranlarının aşağı çekilmesi halinde, sadece taksici esnafı değil, yolcular da bu düzenlemeden olumlu etkilenebilir. Vergi yükünün azalması durumunda, taksi ücretlerinde düşüş yaşanarak vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapması mümkün olabilir.