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 | İrem Çınar

Tapu sahipleri dikkat! Yeni uygulama hayata geçiyor: 180 gün içinde başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazilerini, sahibinin izni olmaksızın kiraya verebilecek. Arazi sahipleri, arazilerinin başkalarına kiralanmasını önlemek için, gelecek tarım sezonunda üretim yapacaklarını yetkili makamlara bildirmek zorunda. Üretime kapalı arazilerle ilgili ilk resmi duyuru 1 Eylül 2025'te yayımlanacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 09:38

Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir gündemde olan ve atıl durumdaki tarım arazilerinin verimli hale getirilmesini amaçlayan düzenlemeyi hayata geçiriyor. Yeni uygulama ile iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri, tapu sahiplerinin rızası aranmaksızın üçüncü şahıs ve kurumlara kiralanabilecek.

ARAZİLER TESPİT EDİLECEK, ÜRETİME KAZANDIRILACAK

İl ve ilçe tarım müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonları, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve sahada yapılan kontrollerle işlenmeyen tarım arazilerini belirleyecek. 1 Eylül - 31 Ağustos tarihleri arasındaki tarımsal faaliyetler incelenerek, iki yıl boyunca üretim yapılmayan araziler tespit edilecek.

KİRA GELİRİ TAPU SAHİBİNE ÖDENECEK

Kiraya verilen arazilerin bedeli, belirlenen rayiç kira bedeli doğrultusunda tapu sahibine ödenecek. Ancak arazi sahipleri, topraklarını kiraya vermek istemiyorsa Bakanlığa taahhütte bulunarak ekim yapacaklarını beyan etmek zorunda. Aksi takdirde, ilan sürecinin ardından araziler kiralamaya açılacak.

İLAN SÜRECİ VE KAPSAM DIŞI ARAZİLER

Kiralama işlemleri başlamadan önce, belirlenen araziler mahalle muhtarlıkları, elektronik ortam ve ilgili il müdürlükleri internet sitelerinde ilan edilecek. Öte yandan dikili ve örtü altı tarım yapılan araziler kiralama kapsamına dahil edilmeyecek. Tarımsal üretim için ekonomik olmayan küçük ya da verimsiz araziler de gerekli görüldüğünde kiralama sürecinden muaf tutulabilecek.

KİRA BEDELİNİ KOMİSYON BELİRLEYECEK

Kiraya verilecek tarım arazilerinin bedeli, bölgedeki benzer özelliklere sahip en az üç tarım arazisi baz alınarak komisyon tarafından belirlenecek ve bu bedelin altında bir kira uygulanamayacak.

İLK LİSTE 1 EYLÜL 2025’TE YAYINLANACAK

Yeni uygulamanın ilk adımları, 1 Eylül 2025’te ilan edilecek atıl tarım arazileri listesiyle atılacak. İlk kiralama işlemleri ise 16 Ekim 2025’te gerçekleşecek. Bu düzenlemeyle, atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması ve tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor.

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