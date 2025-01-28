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Üsküdar'da tapu tartışması kanlı bitti: Cinayet anı kamerada

28-01-2025 15:42 | Güncelleme: 28-01-2025 15:50
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Onur Kaya

Üsküdar Çengelköy'de akrabalar arasında yaşanan tapu tartışması kanlı bitti. Ömer Derici ile akrabası Talat Derici arasında kentsel dönüşüme giren bir apartmandaki daire ile ilgili tapu anlaşmazlığı çıktı. Babasının dairede hak sahibi olduğunu öne süren Ömer Derici, Talat Derici ile sürekli tartışıyordu. 24 Ocak'ta ikili arasında yeniden tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ömer Derici, yanında bulunan silahla Talat Derici'yi eşinin gözü önünde vurdu. Ağır yaralanan Talat Derici kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, saldırgan tutuklandı. Cinayet anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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