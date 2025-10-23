Edirne'de göz gözü görmüyor! Yoğun sis kazaya sebep oldu

Kırklareli'nden Edirne'ye seyir halinde olan M.T'nin kullandığı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu yön tabelasının direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü belirterek, sürücülere uyarılarda bulundu.