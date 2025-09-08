Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Ekonomi
Banu İriç
 | Banu İriç

THY’den rekor: Sekiz ayda 60 milyonu aşkın yolcu

Türk Hava Yolları ocak-ağustos dönemi verilerini yayınladı. Ağustosta 9,4 milyon yolcuya ulaşarak yeni rekor kırdı.

THY’den rekor: Sekiz ayda 60 milyonu aşkın yolcu
AA
08.09.2025
08.09.2025
Türk Hava Yolları (), ocak-ağustos döneminde yüzde 82,7 dolulukla 60,7 milyon yolcu taşıdı. THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 2025 Ağustos ile ocak-ağustos dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, THY'nin toplam yolcu sayısı, ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 60,7 milyona çıktı.

Geçen yıl ocak-ağustosta 20,9 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu senenin aynı döneminde yüzde 10,3 artışla 23,1 milyona yükseldi.

Ocak-ağustosta yolcu geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 82,7 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,3, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86,7 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin geçen yıl ocak-ağustosta 168,5 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu senenin aynı döneminde yüzde 6,4 artarak 179,2 milyara yükseldi.

Taşınan ve posta hacmi, geçen yıl ocak-ağustosta 1,3 milyon ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 artarak 1,4 milyon tona çıktı. Şirketin ağustos sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 501 oldu.

THY’den rekor: Sekiz ayda 60 milyonu aşkın yolcu

AĞUSTOS SONUÇLARI

THY'nin Ağustos 2024'te 8,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 11,9 artarak 9,4 milyona yükseldi.

Ağustosta dıştan dışa transfer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artışla 3,4 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluğu 0,9 puan artarak yüzde 86,7 oldu.

Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 86, yurt içi doluluk oranı da yüzde 92,6 olarak kaydedildi.

Şirketin geçen yıl ağustosta 23,4 milyar olan AKK'si, bu senenin aynı ayında yüzde 8,2 artışla 25,3 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artarak 191 bin tonu aştı.

